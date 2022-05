Stand: 24.05.2022 09:48 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Ehemaliger Polizist in Lübeck vor Gericht

Ein früherer Polizeibeamter aus Lübeck muss sich ab Mitte Juni wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses vor dem Lübecker Landgericht verantworten. Das teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte den früheren Polizeigewerkschafter bereits im Herbst 2020 angeklagt. Er soll unter anderem Interna an einen Journalisten weitergegeben haben. In diesem Zusammenhang war auch der damalige CDU-Innenminister Hans-Joachim Grote zurückgetreten. Am 20. Juni beginnt nun der Prozess gegen den Gewerkschaftsführer. Insgesamt sind nach bisheriger Planung vier Prozesstage vorgesehen. Ein Urteil könnte am 4. Juli fallen. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

Sommerpause beim VfB Lübeck

Mit dem Sieg beim Landes-Pokalfinale am Sonnabend hat sich die Mannschaft des VfB Lübeck in den Sommerurlaub verabschiedet. Das Training für die neue Saison soll am 21. Juni um 18 Uhr auf der Lohmühle beginnen. Das erste von insgesamt sieben Testspielen findet am Sonnabend, den 2. Juli, in Todesfelde statt. Die Lübecker treten dort gegen Regionalliga-Konkurrent Hamburger SV II an. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

ADAC warnt vor Staus am Wochenende

Zum Beginn der neuen Woche warnt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) bereits jetzt vor vielen Staus am langen Himmelfahrtswochenende. Laut ADAC besteht die größte Staugefahr von und zur Küste, beispielsweise auf der A1 von Hamburg nach Lübeck mit einer großen Baustelle bei Ratekau (Kreis Ostholstein). Da wegen des Feiertags viele Menschen bereits am Mittwochnachmittag ins Wochenende starten, wird der erste Stauhöhepunkt am Mittwoch zwischen 13 und 19 Uhr erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 16:30 Uhr

A1: Anschlussstelle Lübeck-Moisling am Dienstag gesperrt

Autofahrende müssen sich am Dienstag auf Behinderungen auf der A1 Richtung Hamburg einstellen. Bei der Anschlussstelle Lübeck-Moisling wird wegen Markierungsarbeiten die Ausfahrt zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt. Die Umleitung von Norden kommend führt bis zum Autobahnkreuz Lübeck und von dort aus weiter zur Anschlussstelle Moisling. Auch von Moisling in Richtung Hamburg gibt es eine ausgeschilderte Umleitung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 24.05.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 524,0. Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 404,0 und Herzogtum Lauenburg von 355,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 426,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

