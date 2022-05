Stand: 16.05.2022 09:22 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Behinderungen auf der A1 bei Bad Schwartau

Im Großraum Lübeck dürfte der Start in die Woche für viele Pendler mit einer Geduldsprobe losgehen: Auf der A1 zwischen Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) und Reinfeld (Kreis Stormarn) werden Markierungsarbeiten in Fahrtrichtung Süden durchgeführt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Zusammen hängt das den Angaben zufolge mit Wartungsarbeiten an den Oberleitungen des E-Highways. Eine Vollsperrung gibt es zwar nicht, aber verengte Spuren und Tempolimits. Heute dauern die Arbeiten bis etwa 15 Uhr. Ab morgen bis kommende Woche Dienstag muss jeweils zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr mit Behinderungen gerechnet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

Verletzte Person nach Explosion auf Fehmarn

In Landkirchen auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist am Samstagnachmittag ein Gastank an einem Wohngebäude explodiert. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war der Tank nicht mehr in Benutzung. Die Besitzer wollten ihn offenbar reinigen. Dabei sei es zu einer Reaktion gekommen. Eine Person wurde verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr füllten den Tank nach dem Unglück mit Wasser. Zu weiteren Schäden kam es nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30

Lindenberg-Aktion: 40.000 Euro für Kinder in Ukraine

Fast 40.000 Euro sind bei der Auktion für acht XXL-Friedensbanner am Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) von Udo Lindenberg zusammengekommen. Das Geld geht an die UNICEF Nothilfe für Kinder in der Ukraine. "Die Kinder in der Ukraine, die brauchen jetzt die volle Hilfe. Die hängen in diesem Chaos. Die brauchen unsere volle Unterstützung. Deswegen machen wir unter anderem diese Aktion hier, also Leute eine sehr geile Aktion hier", sagte Lindenberg dazu. Bieter konnten bis Sonntag Angebote für die Banner mit Motiven und Songauszügen von Udo Lindenberg mit der Botschaft "Wir ziehen in den Frieden" abgeben. Am Sonntag signierte Udo Lindenberg die Motive. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 15.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 732,5. Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 737,0, Herzogtum Lauenburg von 519,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 638,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

