Stand: 09.05.2022 10:10 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Alle drei Wahlkreise gehen an die CDU

In Ostholstein hat die CDU starke Ergebnisse eingefahren. Sie gewann in allen drei Wahlkreisen deutlich vor den anderen Parteien - und konnte im Vergleich zur vorigen Landtagswahl noch einmal zulegen. Auch bei den Erststimmen hatten die CDU-Direktkandidaten die Nase vorne: Für den Wahlkreis Plön-Ostholstein zieht erneut Tim Brockmann in den Landtag. Er holte 46,6 Prozent der Stimmen. Ebenfalls fast 47 Prozent erreichte Peer Knöfler, der zum wiederholten Mal den Wahlkreis Ostholstein-Nord für sich gewinnen konnte. Und im Wahlkreis Ostholstein-Süd siegte die CDU-Direktkandidatin und Schwartauer Stadtpräsidentin Wiebke Zweig. Für sie stimmten gut 45 Prozent. Die Wahlbeteiligung in den drei Wahlkreisen lag bei etwa 60 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 8.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 853,4. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet einen Wert von 638,2, Ostholstein von 883,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 781,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.05.2022 | 08:30 Uhr