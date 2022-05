Stand: 20.05.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Morgen startet Klima-Marathon

Morgen startet in Flensburg der Klima-Marathon. Bis zum 2. Juli warten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 40 Klima-Herausforderungen. Eine Teilnahme ist über die App "Klimakompass" möglich. Nutzerinnen und Nutzer können darüber klimafreundliche Verhaltensweisen aus verschiedenen Lebensbereichen wie Mobilität, Shopping oder Urlaub durchführen. Laut Andreas Oeding vom Klimapakt Flensburg würde dadurch CO2 eingespart. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Hilfsaktion am Sonnabend in Bredstedt

Jahrelang stand das ehemalige Verwaltungsgebäude des Bundesgrenzschutzes in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) leer. Am Sonnabend werden etwa 35 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer das Gebäude zu einer Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine herrichten. Das Amt Mittleres Nordfriesland will hier ab Juni vorübergehend bis zu 110 Menschen unterbringen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Fußball-Landespokalfinale steht an

In Flensburg findet am Sonnabend das Fußball-Landespokalfinale statt. Der Oberligist TSB Flensburg empfängt im Manfred-Werner-Stadion den Regionalligisten VFB Lübeck. Der Sieger qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals. Der NDR überträgt das Finale am Sonnabend ab 14.10 Uhr im Livestream. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Richtfest in Harrislee

In Harrislee ist heute Richtfest für den Neubau der Kooperativen Leitstelle Nord. Das Gebäude am alten Standort war zu klein geworden. Die neue Leitstelle kostet rund 22 Millionen Euro und bietet den Einsatzkräften Platz auf 15.000 Quadratmetern. Der Umzug soll im September 2023 stattfinden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 19.5.): Der Kreis Nordfriesland hat laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 600,7. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert weiterhin bei 587,7 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 613,8. Die landesweite Inzidenz steht bei 545,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

