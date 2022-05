Stand: 19.05.2022 09:58 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Dänische Prinzessin Benedikte zu Gast auf Sylt

Die dänische Prinzessin Benedikte setzt heute ihren zweitägigen Sylt-Besuch fort. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst in der Stallkirche, der dänischen Kirche der Insel. In Westerland (Kreis Nordfriesland) stehen dann Besuche der dänischen Schule, des dänischen Kindergartens und des dänischen Kinder- und Jugendhauses Sylt auf dem Programm. Es sei wichtig, an der eigenen Identität festzuhalten und gleichzeitig die der anderen zu umarmen, so die Schwester der dänischen Königin, die bereits gestern mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Tourismus auf der Insel zusammentraf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Polizei bittet um Hilfe: Seniorin aus Kropp vermisst

Seit gestern Nachmittag wird Ilse Mommsen aus Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) vermisst. Die 82-Jährige ist dement und dementsprechend nur sehr eingeschränkt orientiert. Sie bewegt sich nach Angaben der Polizei mit einem Rollator fort, ist 1,63 Meter groß und korpulent. Zu ihrer Kleidung ist nichts bekannt. Die gesuchte Frau braucht dringend ärztliche Hilfe. Wer die Seniorin in Kropp oder anderswo gesehen hat, meldet sich bitte bei seiner örtlichen Polizeidienststelle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Infoveranstaltung für ukrainische Geflüchtete in Flensburg

In der Flensburger Bürgerhalle am Rathaus findet am Nachmittag eine Informationsveranstaltung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine statt. Dabei geht es um die Themen Arbeit, Ausbildung, Sprache, Schule und Kita. Teilnehmen werden neben Vertretern der Stadt auch Berater der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Lehrkräfte kritisieren mangelnde Förderung des Friesischunterrichts

Die Lehrkräfte für Friesisch machen erneut Druck auf die Politik. Mit einem weiteren offenen Brief, der sich auch an die Landesregierung richtet, weisen die Nordfriesen auf die aus ihrer Sicht schwierige Lage beim Unterricht in der Minderheitensprache hin. Die Zahl der Friesischlernenden habe sich in den letzten 20 Jahren auf rund 700 pro Schuljahr halbiert. Zudem fehle digitales und analoges Lehrmaterial. Ziel sei es, dass Friesischunterricht nicht in Konkurrenz zu anderen Sprachen steht, sondern extra gefördert wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 18.5.): Der Kreis Nordfriesland hat laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 658,7. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert weiterhin bei 575,4 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 600,4. Die landesweite Inzidenz steht bei 553,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

