Sylter Orte planen doch keine Verwaltungsgemeinschaft mit Quickborn

Die Sylter Gemeinden List, Wennigstedt, Braderup und Kampen wollen doch keine Verwaltungsgemeinschaft mit Quickborn im Kreis Pinneberg eingehen. Darüber hatten in den vergangenen Tage etliche Medien berichtet, auch NDR Schleswig-Holstein. Der Bürgermeister der Gemeinde List, Ronald Benck, bezeichnete entsprechende Pläne als völligen Quatsch. Es hätte Gespräche gegeben, mehr aber nicht. Letztendlich wollten die Bürgermeister der kleineren Gemeinden Druck auf die Verwaltung aufbauen, Konkret gegenüber Sylts Bürgermeister Häckel, der verantwortlich ist für den Haushalt. Hintergrund ist, dass es immer noch keinen freigegebenen Haushalt gibt. Letztendlich wollen die aber auch, dass ihre Verwaltung auf Sylt bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Randalierer auf Föhr offenbar für Feuer verantwortlich

Bei dem Brand eines Reifenstapels in der Nacht auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf Föhr waren wohl Kriminelle am Werk. Das hat die Polizei mitgeteilt. Neben dem Feuer in Alkersum wurden bei insgesamt 24 Fahrzeugen und zwei E-Bikes in der Umgebung Reifen zerstochen. Laut Polizei waren die Randalierer offenbar auch auf dem Friedhof der Nieblumer Kirche. Dort sollen sie drei Grabsteine umgekippt haben. Außerdem beschmierten sie laut Polizei zwei Ortschilder mit Farbe. Die Beamten suchen nun nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:00 Uhr

Museumsverband Nordfriesland mit neuer Geschäftsführerin

Der Museumsverbund Nordfriesland hat eine neue Geschäftsführerin. Nach eigenen Angaben übernimmt die 42 Jahre alte Tanja Brümmer das Amt von Uwe Haupenthal, der in den Ruhestand geht. Brümmer arbeitete zuvor bereits für den Museumsverbund und kuratierte unter Anderem das Projekt "SH-Welt", in dem die koloniale Vergangenheit Schleswig-Holsteins beleuchtet wurde. Zum Museumsverbund gehören neben dem Nordfriesland Museum auch das Schloss vor Husum und das Ostenfelder Bauernhaus. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

In Alkersum auf Föhr hat in der Nacht zum Mittwoch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ein großer Reifenstapel gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle Nord war der Feuerschein auch von weitem auf der Insel zu sehen. Weil zuerst nicht klar war, ob nicht doch auch ein Stall mit 100 Kühen in Brand geraten war, wurde auf Föhr Großalarm ausgelöst. Drei freiwillige Wehren und auch ein Rettungswagen waren für etwa eine Stunde im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht klar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 17.5.): Der Kreis Nordfriesland hat laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 734,1. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert bei 575,4 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 631,6. Die landesweite Inzidenz steht bei 582,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

