Stand: 09.05.2022 09:44 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

SSW feiert gutes Wahlergebnis in Flensburg

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) hat bei den Landtagswahlen landesweit knapp sechs Prozent der Stimmen geholt. Im Flensborghus in Flensburg wurde das beste SSW-Ergebnis bei einer Wahl überhaupt gefeiert. Für ein Direktmandat im Wahlkreis Flensburg Stadt reichte es für Christian Dirschauer, den Vorsitzenden des SSW, zwar nicht. Aber er freute sich über das landesweite Ergebnis. "Einerseits glaube ich, dass man die Arbeit des SSW im Landtag sehr, sehr positiv bewertet. So sind die Rückmeldungen, die ich im Wahlkampf bekommen habe. Auch, dass wir mit unserem Wahlprogramm das Angebot haben, was die Menschen gerade wollen und auch brauchen", sagte Dirschauer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

SPD stürzt in Flensburg auf 13 Prozent ab

Die SPD bekam in Flensburg nur 13 Prozent der Stimmen. Das ist ein dramatischer Rückgang. Immerhin noch 17 Prozent konnte der junge Direktkandidat Kianusch Stender erreichen. Doch Fakt ist: die SPD-Hochburg Flensburg ist gefallen. Und so kam es dann zum Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Uta Wentzel von der CDU und Annabell Louisa Pescher von den Grünen. Am Ende hatte die Kandidatin der Union die Nase vorn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 8.5.): Der Kreis Nordfriesland hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 899,8. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 814,2 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 654,9. Die landesweite Inzidenz steht bei 781,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

