Auftrieb nach Krisenjahren bei Flensburger Schiffbau-Gesellschaft

Die maritime Koordinatorin des Bundes, Claudia Müller (Grüne), war zu Besuch bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Schon in zwei Wochen sei Baubeginn für den ersten externen Auftrag seit der Insolvenz, so die FSG. Doch der Stahl sollte aus der Ukraine geliefert werden. Jetzt muss die FSG ihn auf dem Weltmarkt teuer einkaufen. Die Gesellschaft hoffe auf die Marine und zusätzliche Milliarden des Bundes. Die maritime Koordinatorin konnte keine Zusagen machen, zeigte für alternative Antriebe aber Interesse. Hier würden innovative Werften wie die FSG gebraucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

Friedenskonzert für die Ukraine in Flensburg

"Ein Gebet für die Ukraine" ist das Motto eines gemeinsamen Friedenskonzerts der Flensburger Europauniversität und der Musikhochschule Lübeck. Der Präsident der Flensburger Universität, Werner Reinhart, sagte NDR Schleswig-Holstein: "Die Hoffnung ist, dass Musik uns die Kraft geben wird, das auszuhalten." Das Konzert findet am kommenden Montag (9.5.) um 19 Uhr im Deutschen Haus statt. Der Eintritt ist frei. Die Flüchtlingshilfe Flensburg sammelt an dem Abend Spenden für die Opfer des Ukraine-Kriegs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt siegen souverän

Das Rennen um die Champions-League-Qualifikation in der Handball-Bundesliga bleibt eng. Der THW Kiel setzte sich am Donnerstag in Leipzig mit 31:20 (13:14) durch, die SG Flensburg-Handewitt landete einen 26:21 (13:7)-Heimsieg gegen Göppingen. Beide Klubs aus Schleswig-Holstein trennen nur zwei Punkte. Der THW ist Zweiter, die SG Dritte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 06:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 5.5.): Der Kreis Nordfriesland liegt weiterhin bei der Sieben-Tage-Inzidenz bei 938,1. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 806,3 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 761,7. Die landesweite Inzidenz steht bei 812,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

