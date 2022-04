Stand: 05.04.2022 09:33 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Spargelsaison gestartet: Das Kilo könnte teurer werden

Ob als cremige Suppe oder mit Kartoffeln, Schinken und Sauce Hollandaise: Heute wird in Schleswig-Holstein offiziell die Spargelsaison eröffnet. Wegen des guten Wetters im März wird das Gemüse in diesem Jahr besonders früh angestochen - so wie im Kreis Stormarn. Wie die Saison wird, sei angesichts des wechselhaften Wetters aber kaum abzusehen, heißt es von einem Hof. Der Spargel könne dieses Jahr aber etwas teurer werden als im Vorjahr. Grund für die höheren Preise seien unter anderem die gestiegenen Energiekosten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30 Uhr

Umfrage: Radwegenetz in Stormarn verbessern

Wie kann das Radwegenetz im Kreis Stormarn besser werden? Das versucht der Kreis mit einer Umfrage herauszufinden. Die Verwaltung ruft dazu auf, noch bis Ende April dabei mitzumachen. Dabei können die Teilnehmer zum Beispiel angeben, welche Routen sie besonders häufig fahren, wo es Gefahrenstellen gibt und welche Verbesserungen sie sich wünschen. Laut Kreis sollen die Ergebnisse schnell ausgewertet werden, damit noch in diesem Jahr die Arbeiten an bestimmten Radwegen beginnen können. Die Umfrage ist bis 24. April online auf der Seite des Kreises zu finden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30 Uhr

DAB+- Empfang von NDR 1 Welle Nord bei Henstedt-Ulzburg kurz unterbrochen

Am Vormittag wird eine Senderanlage in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) zwischen 10.05 Uhr bis 12.55 Uhr gewartet. Deshalb ist der Empfang des Programms gestört: NDR 1 Welle Nord ist dann womöglich für kurze Zeit unter DAB+ nicht zu hören. Über UKW oder im Online-Livestream bleibt das Radioprogramm aber erreichbar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.197,5, der Kreis Stormarn einen Wert von 1.099,6 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.134,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.341,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30 Uhr

