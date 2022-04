Stand: 25.04.2022 09:47 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Auto prallt bei Süsel mit Zug zusammen - Frau tot

In Süsel (Kreis Ostholstein) ist am Sonnabendmorgen bei einem tragischen Unfall eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei war ein Zug mit ihrem Auto zusammengestoßen. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, war die Fahrerin des Fahrzeugs alleine unterwegs. Am beschrankten Bahnübergang Bockholt sei das Auto dann mit dem Zug zusammengeprallt. Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät. Wie es zu dem Unfall kam, untersucht jetzt ein Gutachter. Die Fahrgäste im Zug blieben laut Polizei unverletzt . Der Strecke zwischen Eutin und Pönitz war für etwa drei Stunden voll gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Einschränkungen wegen Bauarbeiten auf A1 nördlich von Lübeck

Zwischen den Anschlussstellen Neustadt in Holstein Mitte und Pansdorf sollen ab heute neuer Asphalt und neue Entwässerungseinrichtungen verlegt werden. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, werden auch Brücken saniert. Im Mai können Autofahrer nur noch zwei Fahrspuren Richtung Fehmarn und eine Spur Richtung Lübeck nutzen. Laut Autobahn GmbH sollen die Bauarbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Nusstorte aus Lübeck: Ausstellung verlängert

Die wohl älteste Marzipantorte der Welt kann noch bis zum 15. Mai im Museum Holstentor bestaunt werden. Da sich bisher viele Besucher das berühmte Lübecker Fundstück angeschaut haben, hat die Kulturstiftung beschlossen, die Tortenschau um eine Woche zu verlängern, freut sich die Leiterin des St. Annen-Museums und Kuratorin, Dagmar Taube. Die fast 80 Jahre alte Nusstorte wurde von Archäologen im September letzten Jahres unter Schuttbergen eines alten Hauses in Lübeck entdeckt und löste einen Medienhype aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.540,0. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 479,5. Ostholstein meldet 1.459,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.126,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

