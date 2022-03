Stand: 14.03.2022 14:00 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Graf wird neuer Bürgermeister in Ratzeburg

Eckhard Graf hat die Stichwahl am Sonntag mit 62,7 Prozent der Stimmen gewonnen. Der 55-Jährige aus Groß Grönau setzte sich damit klar gegen den parteilosen Volker Barczynski durch, der 37,3 Prozent der Stimmen bekam. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 36 Prozent. Graf ist zwar SPD-Mitglied, sei aber davon überzeugt, dass sich ein Bürgermeister als Verwaltungsleiter parteipolitisch neutral zu verhalten hat und sich dem Gesamtwohl der Stadtgesellschaft verpflichten soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

A1 bei Neustadt: Mehrere Tagesbaustellen bis Freitag

Auf der A1 zwischen Pansdorf bis Neustadt-Mitte kommt es bis Freitag zu mehreren Tagesbaustellen in allen Fahrtrichtungen. Hierbei handelt es sich um Grünpflegearbeiten, Reinigungsarbeiten der Entwässerungseinrichtungen und Kabelverlegearbeiten. Autofahrer müssen auf diesen Strecken mit Behinderungen rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

Böschungsbrand an der A226

Mehrere Feuerwehren aus Ostholstein und Lübeck sind am Abend zu einem Böschungsbrand an der A226 in Lübeck-Kücknitz ausgerückt. Die Böschung brannte auf einer Fläche von 150 bis 200 Quadratmetern. Die zuerst eintreffenden Feuerwehren aus Bad Schwartau und Sereetz übernahmen die Brandbekämpfung. Die Flammen waren schnell erstickt. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

Corona: Inzidenz in der Region unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100.000 Menschen liegt jetzt bei 1.316,5 (Stand: 13.3.), wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. In Lübeck liegt der Wert bei 988, in Ostholstein bei 998 und im Lauenburgischen bei 748. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

