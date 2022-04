Stand: 20.04.2022 09:46 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Leitstelle Nord wird teuer

Der Neubau der Leitstelle Nord in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) liegt zwar zeitlich voll im Plan, wird aber voraussichtlich nicht mit den geplanten 22 Millionen Euro auskommen. Laut Leitstellen-Leiter Achim Hackstein sind die Kosten durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine gestiegen. Das betrifft unter anderem Dämmstoffe und Zement. Die bisherige gemeinsame Leitstelle von Polizei und Rettungsdienst ist nur 15 Jahre alt. Der Neubau ist laut Hackstein nötig, weil die Zahl der jährlichen Einsätze von 50.000 auf 80.000 gestiegen ist. In anderthalb Jahren soll die neue Leitstelle in Betrieb gehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Hubschrauberjagd auf Dieseldiebe

Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera hat am späten Karfreitag mutmaßliche Dieseldiebe von einem Kieswerk in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) aufgespürt. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Einer der drei Verdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren konnte auf dem Gelände gefasst werden. Zwei weitere Männer flüchteten in den Wald. Die Landespolizei forderte einen Hubschrauber der Bundespolizei an, der sich zu dem Zeitpunkt auf einem Überwachungsflug der Bahnlinie Flensburg-Hamburg befand. Mit den Infrarotbildern konnten die jungen Männer in der Dunkelheit gefasst werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Stadt Flensburg unterstützt Tauchermuseum

Das Tauchermuseum in Flensburg bekommt künftig Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt. Das haben Kultur-, Finanz- und gestern auch der Hauptausschuss ohne Gegenstimmen befürwortet, teilte dessen Vorsitzender Arne Rüstemeier mit. Geplant sind zunächst gut 12.000 Euro bis zum kommenden Jahr. Vor drei Wochen war die private Sammlung mit Exponaten aus 100 Jahren Tauchgeschichte in ein ehemaliges Werftgebäude an der Batteriestraße umgezogen. Vom Museumstag am 15. Mai bis November soll das Tauchmuseum regelmäßig geöffnet sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Tödlicher Zugunfall in Tarp

Auf einem Bahnübergang in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist eine 83-jährige Frau gestern von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte die Frau am Nachmittag die Gleise an dem Übergang direkt am Bahnhof von Tarp überqueren, als sie vom Intercity Kopenhagen-Hamburg erfasst wurde. Wie genau es zu dem Unfall kam, sei noch nicht geklärt. Die Bahnstrecke Flensburg-Hamburg war nach dem Unglück stundenlang gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 06:00

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 892,6. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.085,6 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 993,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 851,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

