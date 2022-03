Stand: 22.03.2022 10:43 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Nothilfe für ukrainische Studierende

Studierende aus der Ukraine können Nothilfe beantragen, wenn sie durch den Krieg in eine Notlage geraten sind. Das Land hat dafür knapp 260.000 Euro bereitgestellt. Eine Notlage kann laut Studentenwerk unter anderem dadurch entstehen, dass die Unterhaltszahlungen der Eltern ausbleiben, oder dass die Studierenden ihren Nebenjob wegen der emotionalen Belastung nicht mehr machen können. In Schleswig-Holstein sind etwa 100 ukrainische Studierende an den Hochschulen eingeschrieben. Die finanzielle Soforthilfe beträgt maximal 860 Euro im Monat und kann bis zu drei Monate beantragt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 08:30 Uhr

Kauft TKMS Wismarer MV-Werft?

Die Kieler Werft thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat offenbar Interesse an einer Teilübernahme der insolventen MV-Werften am Standort Wismar. Offiziell wollten weder die Unternehmen, Insolvenzverwalter noch Landesregierung bestätigen, dass TKMS ein Auge auf den Standort Wismar geworfen hat, aber es gibt Signale, die darauf hindeuten. Der Kieler U-Boot-Bauer teilte unter anderem mit, man wolle die Kapazitäten in Deutschland erweitern, um Aufträge zeitnah abwickeln zu können. Nach NDR Informationen hat das Unternehmen bereits 120 Ingenieuren aus Wismar eine Übernahme angeboten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 08:30 Uhr

Tierheim sucht Pflegestellen für Ukraine-Haustiere

Viele Geflüchtete aus der Ukraine haben ihr Haustier mit aus dem Kriegsgebiet genommen, doch in Sammelunterkünften sind Hunde und Katzen in der Regel nicht erlaubt. Außerdem müssen viele Haustiere drei Wochen in Quarantäne. Das Tierheim in Kiel versucht nun Pflegestellen zu finden. Zum einen für Tiere, die in Quarantäne müssen, und zum anderen für solche, die keine Quarantäne benötigen, weil es Papiere gibt. Dann ist das Tier einfach zu Gast, solange bis die Geflohenen ihre Tiere wieder bei sich haben können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 08:30 Uhr

