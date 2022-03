Stand: 18.03.2022 20:26 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Weitere Geflüchtete aus der Ukraine angekommen

Immer mehr Menschen aus dem Kriegsgebiet erreichen Schleswig-Holstein. In Kiel sind am Wochenende laut Stadt knapp 80 Menschen zunächst im Ankunftszentrum angekommen, nach einer ersten Nacht dort konnten fast 70 von ihnen auf städtische Unterkünfte verteilt werden. Den Angaben nach sind in der Landeshauptstadt rund 600 Kriegsflüchtlinge registriert, schätzungsweise weitere 1.300 Menschen leben aktuell bei Verwandten und Bekannten in Kiel. Nach Neumünster wurden laut Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) am Wochenende 100 Menschen aus den Landesunterkünften gebracht. Sie kamen zunächst in der Sporthalle unter. Auch in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kamen gestern etwa 200 Geflüchtete an - sie wurden auf das ganze Kreisgebiet verteilt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Softwarepanne: NOK nur eingeschränkt befahrbar

Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) ist nach einer Softwarepanne in der Verkehrszentrale in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) weiterhin nur eingeschränkt befahrbar. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) können derzeit in Kiel-Holtenau und in Brunsbüttel nur Schiffe mit einer Länge von bis 130 Metern geschleust werden. Die größeren Schiffe müssen den großen Umweg um Skagen nehmen. Die neue Software zur Lenkung der Schiffe auf dem NOK war erst in der vergangenen Woche installiert worden. Warum das System abgestürzt ist, ist noch unklar. Bisher konnte der Fehler in der Software nicht gefunden worden. Experten sollen das System der NOK-Verkehrszentrale in Brunsbüttel untersuchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Kreis Plön: Fünf Verletzte bei Unfall

Bei einem Autounfall in Blekendorf im Kreis Plön sind fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Laut Polizei sind wohl zwei Autos zusammengestoßen - die genauen Hintergründe sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

