Alte Schwentinebrücke in Kiel bald für Autoverkehr gesperrt

Ab dem 25. Mai soll für ein Jahr kein Auto mehr über die Alte Schwentinebrücke in Kiel fahren. Die Aktion ist ein Versuch der Stadt Kiel, die Verkehrssicherheit zu verbessern. Nach Angaben der Stadt passieren fast 5.400 Autos und 2.400 Fahrräder täglich die Alte Schwentinebrücke. Seit der Sanierung vor 15 Jahren hat die Brücke ein Kopfsteinpflaster und die Fahrbahn ist an zwei Stellen verengt. Das sorgt laut Stadt für heftige Kritik von allen Seiten: Radfahrer wechseln auf den Gehweg, wo es weniger holprig ist und die Busse und Autos behindern sich gegenseitig. Laut Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) soll nach dem Jahr entschieden werden, was mit der Brücke weiter geschieht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Feuer in Kronshagen beschädigt Autos

Bei einem Brand in Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind gestern Nachmittag fünf Autos beschädigt worden. Das Feuer war laut Leitstelle vor einem Ärztezentrum an der Eckernförder Straße ausgebrochen - in unmittelbarer Nähe zum Mare Klinikum. Durch die starke Hitze des Feuers wurden dort parkende Autos beschädigt. Der Einsatz hat laut Feuerwehr noch bis in den Abend gedauert. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Handball Champions League: THW Kiel vor Rückspiel im Viertelfinale

Für den THW Kiel steht heute das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League an. Vor heimischem Publikum spielen die Zebras gegen Paris Saint-Germain. Nach einem 30:30 im Hinspiel reicht den Kielern ein Sieg, um ins Halbfinale einzuziehen. Anwurf bei Kiel gegen Paris ist um 20:45 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 18.5.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 730,1. Im Kreis Plön liegt der Wert bei 664,1, im Stadtgebiet von Kiel bei 569,7 und in Neumünster bei 423,0. Die landesweite Inzidenz steht bei 553,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

