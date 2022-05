Stand: 18.05.2022 17:32 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Kritik wegen fehlender Blutspendeangebote

Nachdem das UKSH beklagt hat, dass dem Klinikum die Blutspenden ausgehen, gab es Kritik an fehlenden Spendemöglichkeiten. Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Welle Nord kritisierten, dass viele Kliniken in der Region keine Blutspendeangebote mehr machen. So bietet das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster bereits seit Anfang des Jahres aus Kostengründen keine entsprechenden Termine mehr an. Laut einer Sprecherin wird das auch so bleiben. Allerdings biete das DRK in Neumünster Blutspendetermine an. Auch die Imland-Kliniken in Eckernförde und Rendsburg beklagen einen Mangel an Blutspenden. Nach Klinikangaben müssten aber noch keine Operationen verschoben werden. Die Klinik will am 14. Juni eine eigene Blutspendeaktion initiieren. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Straßenbehinderungen wegen Blade-Night in Kiel und Kronshagen

Auf den Straßen Kiels und auch in Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) muss am Mittwochabend zwischen 19 und 20.30 Uhr immer wieder mit kurzen Behinderungen gerechnet werden. Grund ist die Blade-Night, die erstmals wieder startet - ein Inlineskate-Event durch die Innenstadt. Die Strecke verläuft laut Polizei von der Kiellinie über die Wik und Projensdorf bis Suchsdorf sowie über Kronshagen, das Uni-Gelände, Kiel-Brunswick zurück zur Reventloubrücke. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Bargeldloses Bezahlen auf gesamter Kieler Woche

Auf der gesamten Kieler Woche kann in diesem Jahr bargeldlos bezahlt werden. Das teilten die Stadt Kiel und die Förde Sparkasse gemeinsam mit. Das System sei im vergangenen Jahr bereits erfolgreich auf der "kleinen" Kieler Woche getestet worden. Nach Angaben der Stadt und der Sparkasse können Giro- und Kreditkarten genauso wie Smartphones oder Smartwatches zum Bezahlen genutzt werden. Die Sparkasse kümmert sich auch darum, eine stabile Internetverbindung für die Händler und Schausteller zur Verfügung zu stellen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

UKSH braucht dringend Blutspenden

Das UKSH braucht dringend mehr Blutspenden. Grund sind unter anderem die vielen Operationen, die aktuell stattfinden. Sie wurden im Herbst und Winter wegen der hohen Corona-Fallzahlen verschoben. Gleichzeitig herrscht beim Blutspenden eher Flaute. Eigentlich braucht das UKSH pro Woche rund 1.000 Blutspenden, sagt der Leiter für Transfusionsmedizin Görg. Doch derzeit liegt ihre Zahl nur bei rund 700. Ein Grund sind die hohen Corona-Infektionszahlen. Wer das Virus hatte, kann erst vier bis sechs Wochen nach der Infektion wieder Blut spenden. Bekommt das UKSH nicht genug Blutspenden, könnte das Uniklinikum schon in wenigen Wochen wieder Operationen verschieben um nur Notfälle behandeln, so Görg. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Ausbruch in der JVA Kiel

In der JVA Kiel hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Wie das Justizministerium mitgeteilt hat, haben sich neun der knapp 220 Gefangenen infiziert. Die betroffenen Personen befänden sich nun in Quarantäne und werden medizinisch versorgt. Alle anderen Inhaftierten werden außerdem regelmäßig getestet, heißt es aus dem Ministerium. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 17.5.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 753,4. Im Kreis Plön liegt der Wert bei 681,9, im Stadtgebiet von Kiel bei 590,8 und in Neumünster bei 398,0. Die landesweite Inzidenz steht bei 582,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

