Stand: 09.05.2022 08:55 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Überraschende Niederlage: Midyatli verliert Wahlkreis Kiel-Ost

Bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein hat die SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli eine Niederlage erlitten. Im Wahlkreis Kiel-Ost hat sich die bisher in Schleswig-Holstein weniger bekannte Seyran Papo (CDU) ein Direktmandat gesichert. Papo holte in ihrem Wahlkreis 29,4 Prozent. Midyatli lag mit 26,2 Prozent der Stimmen hinter ihr. "Das zeigt, dass es nicht reicht, bekannt zu sein auf dem Ostufer und auch im Land. (...) Das ist eine unserer Hochburgen. Dass das verloren geht, ist für mich ganz ganz bitter", sagte Midyatli dazu. Neben ihrem Wahlkreis verlor die SPD auch in Kiel-Nord und Kiel-West ihre Direktmandate - jeweils an die Grünen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Wahlkreis Eckernförde geht an Günther

Ein spannendes Duell hat es im Wahlkreis Eckernförde gegeben - zwischen den Spitzenkandidaten von CDU und SPD. Sozialdemokrat Thomas Losse-Müller trat dort mit dem Versprechen an, für den Erhalt der Imland-Klinik in Eckernförde mit der Geburtsstation zu kämpfen. Doch nur 16,1 Prozent der Erststimmen gingen an den SPD-Politiker. Stattdessen bekam Daniel Günther 58,4 Prozent der Erststimmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Stichwahlen entscheiden über Bürgermeister in Eckernförde und Altenholz

Bei den Bürgermeisterwahlen in Eckernförde und Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit bekommen. In Eckernförde bekam Iris Ploog (SPD) 31,8 Prozent der Stimmen. Jenny Kannengießer (parteilos) bekam 30,1 Prozent der Wählerstimmen. In Altenholz holte Mike Buchau (CDU) rund 45 Prozent der Stimmen, Matthias Fehrke (parteilos) bekam rund 32 Prozent der Stimmen. In beiden Orten finden nun Ende Mai Stichwahlen statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 8.5.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 878,6. Im Kreis Plön liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 745,2, im Stadtgebiet von Kiel bei 731,5 und in Neumünster bei 728,4. Die landesweite Inzidenz steht bei 781,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

