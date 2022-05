Stand: 06.05.2022 10:02 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Fridays for Future demonstriert vor Landtagswahl in Kiel

Die Bewegung Fridays for Future will heute an mehreren Orten in Schleswig-Holstein auf die Straße gehen. Bei der Demonstration in Kiel erwarten die Organisatoren rund 4.500 Teilnehmer. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Exerzierplatz - die Route führt unter anderem über den Knooper Weg, den Dreiecksplatz, vorbei am Landtag bis zum Bernhard-Harmsplatz. Fridays for Future fordert von der künftigen Landesregierung eine konsequentere Klimapolitik. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 14:00 Uhr

Mit Straßenkunst gegen den Krieg: Streetarts for Peace in Kiel

In Kiel beginnt heute das Streetarts for Peace Festival. Nach Angaben der Veranstalter sind mehr als 300 Künstler dabei. Sie verzichten auf eine Gage und wollen alle Spenden und Einnahmen an die Ukraine-Hilfe übergeben. Die Aktionen laufen heute und morgen zwischen 13 und 18 Uhr in der Kieler Innenstadt, vor allem rund um den Bootshafen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

Aufräumaktion der Strände in Hohwacht und Sehlendorf

An den Stränden in Hohwacht und Sehlendorf im Kreis Plön wird heute im großen Stil aufgeräumt. Wie die dortige Touristik GmbH mitteilte, sind Einheimische und Urlauber ab 10 Uhr zum gemeinsamen Säubern der Strände eingeladen. Treffpunkte sind die Seebrücke Flunder in Hohwacht und die Touristinformation in Sehlendorf. Die Strandsäuberung ist Teil der sogenannten "Flens StrandGUT Aktionen". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt siegen souverän

Das Rennen um die Champions-League-Qualifikation in der Handball-Bundesliga bleibt eng. Der THW Kiel setzte sich am Donnerstag in Leipzig mit 31:20 (13:14) durch, die SG Flensburg-Handewitt landete einen 26:21 (13:7)-Heimsieg gegen Göppingen. Beide Klubs aus Schleswig-Holstein trennen nur zwei Punkte. Der THW ist Zweiter, die SG Dritte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 06:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 5.5.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 912,1. Im Kreis Plön liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 738,3, im Stadtgebiet von Kiel bei 792,8 und in Neumünster bei 692,1. Die landesweite Inzidenz steht bei 812,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

