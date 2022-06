Stand: 03.06.2022 07:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gute Buchungslage zu Pfingsten

Die Tourismusverbände in Schleswig-Holstein sprechen von einer guten Buchungslage jetzt zu Pfingsten. Wer noch eine einfache Unterkunft für wenige Personen sucht, werde auf jeden Fall fündig, hieß es. In Lübeck und Travemünde sind nach Angaben einer Sprecherin 80 bis 90 Prozent der Quartiere belegt. Ausgebucht - bis auf zwei Krankheitsstornierungen - ist die neue Reihen-Ferienhaussiedlung Baltic Village in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Vom Sylt-Marketing heißt es ebenfalls: Die Insel sei traditionell über Pfingsten gut gebucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 06:00 Uhr

ADAC warnt vor Staus zu Pfingsten

Die Straßen in Schleswig-Holstein könnten über das lange Pfingstwochenende zum Teil wieder sehr voll werden. Der ADAC warnt vor Staustress, vor allem auf den Autobahnen. Rund um den Elbtunnel und auch auf der A1 vor Lübeck kann es demnach besonders eng werden. Im Stau stehen wahrscheinlich auch Autofahrer, die auf der B207 nach Fehmarn wollen. Ein ADAC-Sprecher riet Kurzurlaubern, schon früh morgens oder erst spät abends zu fahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 07:00 Uhr

Feuer bei landwirtschaftlichem Betrieb in Dörpstedt

In Dörpstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es am Morgen auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs gebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Nach Angaben des Sprechers brannten ein Silo und ein Schuppen für landwirtschaftliche Geräte nieder. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:00 Uhr

Fehmarnsundbrücke: Lösung für Staufalle soll kommen

Die Verkehrssituation wegen Bauarbeiten auf der Fehmarnsundbrücke soll sich bis zu den Sommerferien entspannen. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) sagte nach Gesprächen mit der Bahn, bis zum 21. Juni solle auf der Brücke eine andere Form von Stahlplatte aufgebracht werden. Dann kann nach den Worten des Ministers dort wohl wieder 50 gefahren werden. Im Moment ist dort nur Tempo 10 möglich. Die Bürgermeister von Fehmarn und Großenbrode (beide Kreis Ostholstein) hatten zuvor einen Brandbrief an Bund und Land geschrieben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 06:00 Uhr

9-Euro-Ticket: Zusätzliche Busse an Wochenenden im Juni

Die Nordbahn rechnet durch das 9-Euro-Ticket mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen - besonders am Pfingstwochenende. Zwischen den beliebten Urlaubsorten Büsum und Heide werden daher am Wochenende und an Feiertagen zusätzliche Expressbusse eingesetzt. Die Linie RB 63 verkehrt laut Eisenbahngesellschaft direkt ohne Zwischenhalt zwischen Büsum und Heide. Auch zwischen Neumünster und Bad Oldesloe werden zur Verstärkung Busse eingesetzt. Die Busse der Linie RB 82 verkehren direkt - das heißt ohne Zwischenhalte - zwischen Neumünster, Bad Segeberg und Bad Oldesloe. Sie starten in Neumünster und Bad Oldesloe jeweils zehn Minuten nach der regulären Abfahrtszeit der Züge. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Keine Meisterschaft für den THW Kiel

Der SC Magdeburg ist neuer deutscher Handball-Meister. Das Team gewann mit 31:26 gegen Balingen-Weilstätten und kann zwei Spieltage vor Ende der Saison nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Der THW Kiel kann nun nur noch maximal Zweiter werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 457,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 457,7 (Vortag: 420,7). Innerhalb eines Tages wurden 2.924 Neuinfektionen (Stand: 2.6.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 744.864. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 683.100 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurde laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle ein neuer Todesfall gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.547. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Wetter: Viel Sonne

Heute erwartet die Schleswig-Holsteiner ein sonniger Tag. Sowohl vormittags als auch nachmittags ist der Himmel überwiegend wolkenlos. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen) und 20 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg).

