Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

CDU in Schleswig-Holstein strebt Bündnis mit Grünen an

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen in der vergangenen Woche hat der erweiterte CDU-Landesvorstand am Montagabend einstimmig entschieden, die Sondierungsgespräche mit den Grünen fortzusetzen. Im Anschluss an die Sitzung in Kiel kündigte Daniel Günther (CDU) an, die Grünen zu Gesprächen über die Bildung einer schwarz-grünen Landesregierung einzuladen. Wenig später reagieren die beiden Spitzenkandidatinnen Monika Heinold und Aminata Touré: "Wir freuen uns über die Entscheidung und nehmen die Einladung zu einem weiteren Sondierungsgespräch gerne an." Bereits am Dienstag, 24. Mai, sollen die Gespräche stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 07:00 Uhr

Itzehoe: Mann wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Heute beginnt am Landgericht Itzehoe der Prozess gegen einen 46 Jahre alten Mann wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Dem Mann wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, seine 2007 geborene Tochter zwischen September 2018 und Juli 2021 in Tellingstedt (Kreis Dithmarschen) insgesamt 148 mal missbraucht zu haben. Diese Taten soll er den Angaben zufolge auch fotografiert und gefilmt haben. Außerdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, in einem Heider Hotel Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen gehabt zu haben, die zuvor durch die Drohungen eines Zeugen willfährig gemacht worden sein soll. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 06:30 Uhr

A24: Lkw fährt auf Felge, fängt an zu brennen

Die Feuerwehr musste am Montag zu einem Lkw-Brand auf der A24 bei Witzhave (Kreis Stormarn) ausrücken. Gegen 20 Uhr war laut Rettungsleitstelle zunächst ein Reifen geplatzt. Demnach fuhr der Lastwagen daraufhin noch auf der Felge weiter, woraufhin der Radkasten und später der ganze Lkw anfing zu brennen. Die Autobahn war in Richtung Hamburg für knapp zweieinhalb Stunden teilweise voll gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 05:30 Uhr

Bau des Holstein-Stadions verzögert sich

Diesen Sommer sollte damit begonnen werden, ein neues Stadion für Holstein Kiel zu bauen. Doch nun muss der Baubeginn verschoben werden. Das berichten die "Kieler Nachrichten". Begründet wird die Entscheidung unter anderem mit der Explosion der Baukosten und Lieferengpässen. Ein Sprecher des Vereins bestätigte dies gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Trotz der Verzögerungen bestehe erstmal keine Gefahr für die Lizenzvergabe durch die Deutsche Fußballliga. Die aktuelle Lizenz hatte der Verein nur unter der Auflage erhalten, regelmäßig Berichte über den Planungsfortschritt vorzulegen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 20:00 Uhr

Nominierung des neuen Landtagspräsidenten

Die CDU-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag will am Dienstag einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Amt des Landtagspräsidenten nominieren. Das teilte ein Fraktionssprecher am Montag mit. Der scheidende Landtagspräsident Klaus Schlie hat das Amt seit Juni 2012 inne. Zur Landtagswahl am 8. Mai war der frühere Innenminister aber nicht noch einmal angetreten. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass der 68-Jährige an Krebs erkrankt ist. Im Frühjahr hatte er deshalb auch seine Amtsgeschäfte ruhen lassen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 19:00 Uhr

Andrang bei Vorverkauf von Neun-Euro-Ticket in SH

Der Vorverkauf des Neun-Euro-Tickets für den Regionalverkehr ist in Schleswig-Holstein gestartet. Allein über die App des Verkehrsverbundes Nah.SH wurden bis zum Montagnachmittag 4.000 Tickets erworben. Bundesweit hat die Bahn nach eigenen Angaben am Montagmorgen rund 50.000 Tickets verkauft. Die Kieler Verkehrsgesellschaft teilte auf Anfrage mit, es gebe eine erhebliche Nachfrage und auch in vielen Verkaufsstellen sei der Andrang groß. Nah.SH kündigte an, dass der Online-Ticketshop von Juni bis August nicht erreichbar sein wird. Die Tickets gibt es an Fahrkartenautomaten, in der Nah.SH App, der DB Navigator App und im Bus. Mit dem Ticket kann im Juni, Juli und August deutschlandweit der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für neun Euro pro Monat genutzt werden. Auf Sylt gilt das Ticket bereits jetzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 06:30 Uhr

Nach Waffenfund in Itzehoe: Staatsanwaltschaft ermittelt

Gegen zehn Personen ist ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Bandendiebstahls bei der Bundeswehr erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft ihnen vor, seit Anfang des Jahres in mehrere Bundeswehr-Einrichtungen eingebrochen zu sein und Ausrüstungsgegenstände gestohlen zu haben - unter anderem in Eckernförde. Bei Durchsuchungen wurden in Itzehoe (Kreis Steinburg) mehrere Lang- und Kurzwaffen, Munition sowie Explosivmittel sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 05:30 Uhr

Wetter: Erst Wolken, später Regen

Heute am frühen Morgen zur Ostsee hin viele Wolken und teils noch etwas Regen. Tagsüber neben durchziehenden Wolken und Wolkenfeldern auch immer mal wieder Sonnenschein. Dabei zunächst längere trockene Abschnitte. Am Nachmittag von der Westküste und Elbe her gebietsweise Schauer, auch einzelne Gewitter sind möglich. Mäßiger bis frischer, an der Nordsee auch starker Wind. Sturmböen sind möglich. Höchstwerte: 16 Grad auf Amrum bis 20 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 05:30 Uhr

