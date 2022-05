Stand: 09.05.2022 07:18 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Vorläufiges Endergebnis: CDU gewinnt Landtagswahl in SH mit 43,4 Prozent

Die Christdemokraten erreichen im vorläufigen amtlichen Endergebnis 43,4 Prozent der Stimmen in Schleswig-Holstein. Für eine absolute Mehrheit hätten sie 35 Sitze im Landtag benötigt, mit diesem Endergebnis kommen sie auf 34 Sitze. Die SPD kommt auf 16 Prozent und erreicht damit einen historischen Tiefstand. Die Grünen kommen laut Endergebnis auf 18,3, die FDP auf 6,4 Prozent. Die AfD liegt bei 4,4 Prozent und verpasst damit den Wiedereinzug in den Landtag. Der SSW - als Partei der dänischen und friesischen Minderheit im Land ohnehin von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen - erreicht 5,7 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 06:00 Uhr

Günther offen für Fortsetzung von Jamaika

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seine Partei für ein hervorragendes Wahlergebnis gelobt. Das sei ein enormer Vertrauensbeweis der Wählerinnen und Wähler. Im Gespräch mit NDR-Schleswig-Holstein sagte Günther, er könne sich nach dem deutlichen Sieg auch vorstellen, mit beiden Koalitionspartnern, den Grünen und der FDP, weiterzuregieren. Er will mit beiden Parteien Gespräche führen. Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold meinte, das gute Abschneiden ihrer Partei zeige, dass die Menschen im Land wollen, dass die Grünen weiter Regierungsverantwortung tragen. FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz betonte, seine Partei stehe für eine schwarz-gelbe Koalition bereit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 781,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 781,6 (Vortag: 791,2). Innerhalb eines Tages wurden 193 Neuinfektionen (Stand: 8.5.) registriert. Allerdings haben nur zwei Kreise Corona-Zahlen gemeldet - die fehlenden Daten werden erfahrungsgemäß an den Folgetagen nachgemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Flensburg-Handewitt siegt bei "Recken"

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt bleibt im Rennen um einen Champions-League-Rang. Durch das souveräne 31:26 (16:11) bei der TSV Hannover-Burgdorf wahrten die Schleswig-Holsteiner den Kontakt zum Tabellenzweiten THW Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 06:00 Uhr

Zweite Fußball-Bundesliga: Holstein Kiel schlägt Nürnberg klar

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat im letzten Heimspiel der Saison einen Sieg gefeiert. Gegen den 1. FC Nürnberg, der bis vergangene Woche noch im Aufstiegsrennen mitgemischt hatte, gab es am Sonntag einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2022 20:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne und sehr mild

Heute ist es den ganzen Tag über freundlich und trocken. Es wird noch etwas wärmer als am Wochenende mit 16 Grad in List auf Sylt bis 23 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Dazu weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 06:00 Uhr

Archiv 8 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.05.2022 | 07:00 Uhr