Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Drohne stürzt vor Fehmarn ins Meer

Vor der Küste von Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist eine große Umweltschutzdrohne in die Ostsee gestürzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Absturz der vier mal eineinhalb Meter großen Drohne am Mittwochnachmittag, etwa 40 Meter vom Strand der Radarstation Staberhuk entfernt. Laut Polizei wird als Grund dafür technisches Versagen angenommen. Das Fluggerät, das im Auftrag des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie Schiffsabgase auf der Ostsee messen soll, wurde bei dem Absturz beschädigt. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 09:00 Uhr

Landessynode trifft sich in Lübeck-Travemünde

Die Landessynode der evangelischen Nordkirche kommt heute Nachmittag und morgen zu einer Sondertagung in Lübeck-Travemünde zusammen. Die 156 Synodalen wollen sich mit Fragen der Friedensethik beschäftigen. Die Synode beginnt um 17 Uhr mit einem öffentlichen Gottesdienst in der Travemünder St. Lorenzkirche. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 17:00 Uhr

Fridays for Future demonstriert vor Landtagswahl in Kiel

Die Bewegung Fridays for Future will heute an mehreren Orten in Schleswig-Holstein auf die Straße gehen. Bei der Demonstration in Kiel erwarten die Organisatoren rund 4.500 Teilnehmer. Weitere Aktionen sind unter anderem in Lübeck, Elmshorn, Neumünster und Pinneberg geplant. Fridays for Future fordert von der künftigen Landesregierung eine konsequentere Klimapolitik. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 14:00 Uhr

Behinderungen auf A7 wegen Asphaltierung

Wegen Asphaltierungsarbeiten müssen sich Autofahrer ab Freitagabend auf erhebliche Behinderungen auf der A7(Hannover-Flensburg) zwischen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest einstellen. Zwei Wochen lang werden nur zwei statt drei Spuren je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Auch einzelne Sperrungen sind geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 12:00 Uhr

Küchenbrand alarmiert Feuerwehr in Elmshorn

Die Feuerwehr Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht gegen 1 Uhr wegen eines Küchenbrandes alarmiert worden. Aus einer Wohnung in Elmshorn drangen dicke Rauchschwaden, als die Feuerwehrleute eintrafen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der Bewohner der betroffenen Wohnung musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:00 Uhr

Suchaktion im Rantzauer See

Im Rantzauer See (Kreis Pinneberg) haben Rettungskräfte bis zum frühen Morgen nach einer Person gesucht. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Donnerstagabend gegen 21 Uhr alarmiert, weil eine Person in Barmstedt in den See gesprungen und nicht wieder aufgetaucht sein sollte. Dutzende Helfer, darunter die DLRG und die Tauchgruppe der Feuerwehr Itzehoe, suchten den See bis 2 Uhr ab, fanden aber niemanden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:00 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall bei Ellerbek

Bei Ellerbek (Kreis Pinneberg) ist am frühen Morgen ein Auto gegen einen Baum geprallt. Helfer befreiten laut Feuerwehr eine Person aus dem Fahrzeugwrack. Diese kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist noch nicht klar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 07:00 Uhr

Mehr Mitglieder bei freiwilligen Feuerwehren

Trotz Corona-Pandemie haben die Feuerwehren im Land Mitglieder hinzugewonnen. Am 31. Dezember 2021 gab es im Vergleich zum Vorjahr 665 Männer und Frauen mehr in den Wehren, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte. Die Jugendfeuerwehren mussten allerdings ein Minus verzeichnen. Dort gab es 376 Mitglieder weniger als noch 2020. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 06:00 Uhr

THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt siegen souverän

Das Rennen um die Champions-League-Qualifikation in der Handball-Bundesliga bleibt eng. Der THW Kiel setzte sich am Donnerstag in Leipzig mit 31:20 (13:14) durch, die SG Flensburg-Handewitt landete einen 26:21 (13:7)-Heimsieg gegen Göppingen. Beide Klubs aus Schleswig-Holstein trennen nur zwei Punkte. Der THW ist Zweiter, die SG Dritte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 812,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 812,8 (Vortag: 842,4). Innerhalb eines Tages wurden 3.903 Neuinfektionen (Stand: 5.5.) registriert. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit weiter bei 2.456. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 06:00 Uhr

Wetter: Wolkenfelder, abends Auflockerung

Heute ziehen einige dichtere Wolkenfelder durch. Es bleibt überwiegend trocken. Im Kreis Nordfriesland sind einzelne Schauer möglich. Daneben gibt es aber auch freundliche Abschnitte. Zum Abend hin lockert es auf. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Hörnum auf Sylt und bei 20 Grad in Sprenge. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 06:00 Uhr

