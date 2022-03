Stand: 31.03.2022 07:35 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Großer Feuerwehreinsatz im Freibad in Meldorf

Die Feuerwehr hat in der Nacht in Meldorf (Kreis Dithmarschen) rund 3.000 Kubikmeter Wasser aus dem Schwimmbecken gepumpt. Wie die Leitstelle mitteilte, hatte sich eine Rohrverbindung gelöst. Daraufhin war Wasser in den Technikraum gelaufen. Weil die Technik besonders empfindlich ist, rückte die Feuerwehr mit 100 Einsatzkräften und einer Hochleistungspumpe des Kreises an, um das Becken kontrolliert leer zu pumpen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:00 Uhr

CDU bleibt bei Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein stärkste Kraft

Wenn bereits am kommenden Sonntag gewählt würde, käme die CDU nach einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR auf 36 Prozent. Das ist ein Plus von 3 Punkten im Vergleich zur letzten Umfrage vor drei Wochen. Die SPD bliebe stabil bei 20 Prozent, die Grünen würden mit 18 Prozent leicht verlieren. Die FDP kommt laut Umfrage auf 8 Prozent, die AfD auf 6 und der SSW auf 4 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 06:00 Uhr

Warnstreik an Schleswig-Holsteins Kliniken

Heute sind bundesweit Ärztinnen und Ärzte kommunaler Kliniken zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Aufruf der Ärztegewerkschaft Marburger Bund gilt bei uns im Land für 13 Klinken und 2.000 Ärztinnen und Ärzte. Die Auswirkungen für die Patienten sind noch nicht ganz absehbar. Am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster findet um 10 Uhr eine Demonstration statt. Die Ärztegewerkschaft fordert unter anderem geregeltere Dienste und 5,5 Prozent mehr Gehalt. Das empfindet der Verhandlungsführer der Arbeitgeber als völlig überzogen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 07:00 Uhr

Land verlängert Quarantäne-Regeln bis Ende April

Die Quarantäne-Maßnahmen bleiben nach Angaben der Landesregierung zunächst unverändert - und zwar bis Ende April. Allerdings bat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) nach eigener Aussage den Bund, das Robert Koch-Institut zu beauftragen, die aktuelle Situation dahingehend zu prüfen, ob und wie lange Infizierte und Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Sollte das RKI seine Empfehlungen aktualisieren, werde auch Schleswig- Holstein noch einmal nachjustieren, so Garg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 06:00 Uhr

Mehr als eine halbe Million Corona-Infizierte in SH seit Pandemiebeginn

Seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei Jahren sind in Schleswig-Holstein mittlerweile 505.212 Corona-Fälle registriert worden. Das teilte die Landesmeldestelle mit (Stand 30.3.). 9.453 neue Fälle wurden binnen 24 Stunden registriert, etwas weniger als am Tag zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 1.478,8 (29.3.) auf jetzt 1.511,5. Kiel und Neumünster haben Inzidenzen über 2.000, die Landeshauptstadt hat eine Inzidenz von 2.158,5, Neumünster liegt bei 2.047,4. Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Steinburg mit 859,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 06:00 Uhr

Sieg für Flensburg in der Handball Champions League

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Abend im Achtelfinale der Handball Champions League den ungarischen Meister Pick Szeged mit 25:21 geschlagen. Damit haben hat die Mannschaft einen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Kommende Woche findet das Rückspiel in Ungarn statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 06:00 Uhr

Plädoyers im Dreifachmord-Prozess

Im Prozess um die tödlichen Schüsse von Dänischenhagen und Kiel im Mai vergangenen Jahres hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haft für den angeklagten Zahnarzt gefordert. Die Verteidigung plädierte am zehnten Prozesstag vor dem Landgericht Kiel auf dreifachen Totschlag. Damit wäre nur eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf bis maximal 15 Jahren möglich. Sie sähen keine Mordmerkmale und keine geplante Tat, sagten die Anwälte nach den nicht-öffentlich gehaltenen Plädoyers. Für den Fall, dass das Gericht dem nicht folge, kündigten sie bereits Revision an. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten heimtückischen Mord vor und sieht eine besondere Schwere der Schuld. Eine vorzeitige Entlassung aus der Haft nach 15 Jahren würde das nicht möglich machen. Der Zahnarzt hatte zugegeben, seine Frau, ihren Bekannten und einen zweiten Mann erschossen zu haben. Das Urteil in dem Verfahren will das Schwurgericht am Montagnachmittag verkünden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 06:00 Uhr

Bund und Land besorgt wegen Gas-Situation

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck(Grüne) fordert massive Anstrengungen zum Energiesparen. Vor dem Hintergrund drohender Ausfälle der russischen Gaslieferungen sagte er in den ARD-Tagesthemen, dass jeder Kubikmeter Gas, der nicht verfeuert wird, helfen würde. Zuvor hatte Habeck die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen – die erste von drei Warnstufen. Sowohl Habeck als auch der Aufsichtsratvorsitzende des Netzbetreibers SH-Netz, Matthias Boxberger, betonten, es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Albrecht (Grüne) sagte, man bereite sich auf alle Szenarien vor, nehme die Lage sehr ernst und stehe im engen Austausch mit der Bundesnetzagentur und den schleswig-holsteinischen Gasnetzbetreibern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 06:00 Uhr

Wetter: Schnee, Regen und Wolken

Wintereinbruch in Schleswig-Holstein: Vielerorts zeigt sich das Land am Morgen schneebedeckt. Am Vormittag fällt weiter Schnee oder Schneeregen. Es ist teilweise stürmisch. Nachmittags ist der Himmel bedeckt. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf drei Grad in Schwartbuck (Kreis Plön) und Hattstedt (Kreis Nordfriesland).

