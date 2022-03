Stand: 27.03.2022 11:00 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Schleswig-Holsteiner wollen Öfen kaufen

Die Nachfrage nach Öfen hat deutlich zugenommen - das berichten auch Kaminverkäufer aus Schleswig-Holstein. Besonders seit dem Krieg in der Ukraine sei die Nachfrage gestiegen, sagen sie. Viele Menschen wollen angesichts eines möglichen Energieengpasses offenbar mit Holz zuheizen, um Kosten zu sparen oder ein Gefühl der Unabhängigkeit zu haben. Für Kunden bedeutet das: längere Wartezeiten. Überlichweise dauert eine Montage zwischen vier bis zwölf Wochen - mittlerweile beträgt die Wartezeit teilweise bis zu fünf Monate, sagen Verkäufer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.03.2022 10:00 Uhr

Reetdachhaus in Rümpel brennt

In Rümpel (Kreis Stormarn) brennt seit Sonntagmorgen ein Reetdachhaus. Laut Leitstelle Süd brach das Feuer im Dachstuhl aus. Verletzt wurde niemand. Aktuell sind vier freiwillige Wehren mit knapp 40 Kräften im Einsatz. Wegen des Brandes bittet die Feuerwehr Anwohner darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.03.2022 10:00 Uhr

Auto prallt im Kreis Ostholstein gegen Baum: Vier Verletzte

Bei einem schwerem Verkehrsunfall auf der B207 zwischen Großenbrode und Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) sind am Samstagabend vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Opel Kombi in Richtung Heiligenhafen unterwegs, als der Fahrer von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Zwei der vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser nach Kiel und Lübeck. Insgesamt waren fünf Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wegen der Aufräumarbeiten musste die B207 zwischen 20 und 22 Uhr voll gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht klar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.03.2022 09:00 Uhr

Kiels Handballer bezwingen Spitzenreiter SC Magdeburg mit 30:25

Die Handballer des THW Kiel haben im Kampf um einen Platz in der Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert. Die "Zebras" setzten sich am Sonnabend vor 5.558 Zuschauern mit 30:25 (17:15) beim Tabellenführer SC Magdeburg durch und beanspruchten den zweiten Platz. Bester Kieler Werfer war Sander Sagosen mit neun Treffern. Für die Magdeburger, die trotz der zweiten Saisonniederlage weiter klar auf Meisterschaftskurs sind, erzielte Omar Ingi Magnusson ebenfalls neun Tore. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.03.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Sonnabend bei 1.512,7 (Stand 26.03.2022). Am Freitag hatte der Wert 1.562,8, betragen, vor einer Woche 1.535,4. Bundesweit lag die Inzidenz am Samstagmorgen laut Robert Koch-Institut bei 1.758,4. Es gab im Norden 2.591 registrierte Neuinfektionen, vor einer Woche sind es 3.407 gewesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.03.2022 08:00 Uhr

Zeit ist umgestellt

Die Sommerzeit hat heute begonnen. Um 2 Uhr in der Nacht wurden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Damit war die Nacht eine Stunde kürzer. Das Europaparlament hatte eigentlich beschlossen, die Zeitumstellung im vergangenen Jahr abzuschaffen. Allerdings konnten sich die EU-Staaten bislang nicht auf eine einheitliche Regelung einigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.03.2022 08:00 Uhr

Das Wetter: Nach Nebel kommt Sonne

Heute wechseln sich nach Nebel und Hochnebel sonnige und wolkige Abschnitte ab. Es bleibt voraussichtlich trocken. Die Höchstwerte auf den Inseln betragen acht bis zehn Grad, auf dem Festland liegen sie bei elf Grad in Husum und 15 Grad am Schaalsee. Der Wind weht schwach bis mäßig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.03.2022 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2022 | 11:00 Uhr