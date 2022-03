Stand: 16.03.2022 08:01 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Diskussion um Abschaffung der Quarantäne-Regeln

Am kommenden Sonntag enden viele der seit Jahren bekannten Corona-Regeln. Die Quarantäne-Regeln bleiben allerdings bis zum Monatsende bestehen. Darüber ist jetzt eine Diskussion entbrannt. Aus Sicht des Unternehmensverbandes des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist es sinnvoll, dass die aktuellen Quarantäne-Regeln weiter gelten sollen. Das sieht der Leiter des Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde ganz anders. Er meint, die Quarantäne- und Isolations-Maßnahmen würden inzwischen nicht mehr gebraucht. Der Virologe der Kieler Uni-Klinik, Helmut Fickenscher, hatte erst vor rund zwei Wochen davor gewarnt, Quarantäne und Isolation abzuschaffen. Er wies darauf hin, dass die Zahl der Menschen die sich wieder mit der Omikron-Variante anstecken zugenommen habe. Deshalb empfahl er, die Quarantäne-Regeln für Infizierte beizubehalten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 07:00 Uhr

Corona-Impfpflicht in Einrichtungen tritt heute in Kraft

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit heute für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegeberufen. Bis Dienstag hatten sie Zeit, Impf- oder Genesenennachweise vorzulegen - oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitssektor könnten nun Konsequenzen drohen. Die Ämter dürfen Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote verhängen. Die Arbeitgeber in Schleswig-Holstein müssen ungeimpfte Mitarbeitende zunächst über ein Portal ans Gesundheitsamt melden, das leitet ein Verwaltungsverfahren ein. Genauso müssen sie angeben, wenn sie Zweifel haben, dass der Impfnachweis nicht echt ist. So dürfen betroffene Mitarbeitende vorerst weiter in den Einrichtungen arbeiten, bis die Prüfung ihres Falls abgeschlossen ist. Dann trifft das Gesundheitsamt eine Ermessensentscheidung und kann im Einzelfall ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot anordnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 12:00 Uhr

Corona in SH: 9.104 neue Fälle gemeldet - ein Höchstwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1.417,9. Damit stieg der Wert den fünften Tag in Folge auf einen Höchstwert. Binnen 24 Stunden wurden 9.104 neue Corona-Fälle gemeldet - so viele wie nie zuvor. Die höchste regionale Inzidenz gibt es weiter in der Stadt Flensburg mit jetzt 2.301,7 (Vortag: 2.337,2). Dahinter kommen die Kreise Nordfriesland mit 2.169,3 (Vortag: 1.949,8) und Dithmarschen mit 2.084,0 (Vortag 2.019,5). In den Krankenhäusern im Land werden momentan 500 Menschen (+26) behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 46 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (-3), 23 von ihnen müssen beatmet werden (+/-0). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:00 Uhr

Feuer sorgt für Behinderungen auf B202

Ein Feuer in der Gemeinde Blekendorf im Kreis Plön sorgt derzeit für Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 202. Laut Polizei brennt es in der Küche eines griechischen Restaurants - Verletzte gibt es nicht. Die Einsatzkräfte müssen Schläuche über die B202 legen - deshalb ist die Lütjenburger Straße, Kiel Richtung Oldenburg in Holstein zwischen Kaköhl und Am Hopfenberg gesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen die Menschen in Blekendorf Fenster und Türen geschlossen halten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 09:00 Uhr

Rellingen: Trinkwasserprobleme - nach Feuerwehr-Einsatz?

Nachdem in Rellingen im Kreis Pinneberg am Abend fast die komplette Trinkwasserversorgung ausgefallen ist, sind mittlerweile nur noch wenige Haushalte betroffen. Laut eines Sprechers des Wasserwerks haben zurzeit weniger als 100 Haushalte kein Wasser. Für sie soll es jetzt eine Notversorgung geben. Am späten Nachmittag war in Rellingen eine Kfz-Werkstatt komplett ausgebrannt. Vermutlich infolge der Löscharbeiten platzten dann acht Wasserrohre, rund 13.000 Menschen hatten zeitweise kein Wasser. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 06:00 Uhr

Weitere Ukraine-Flüchtlinge in SH angekommen

Allein im Kreis Herzogtum Lauenburg sind laut den Behörden bisher etwa 350 geflüchtete Menschen aus der Ukraine registriert worden, im Kreis Dithmarschen 170 und in Flensburg 160. In Ratzeburg richteten Helfer eine Notunterkunft ein. Dort sollen die Ukrainer registriert und dann möglichst schnell auf die Kommunen verteilt werden. Laut Innenministerium haben die Landesunterkünfte bislang etwa 1.700 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 06:00 Uhr

Itzehoe: Prozess gegen falschen Polizisten

Am Landgericht Itzehoe steht von heute an ein Mann vor Gericht, der als "falscher Polizist" ältere Menschen betrogen haben soll. Er ist wegen gewerbsmäßigen Betruges als Mitglied einer Bande angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft sei er Teil eines Betrüger-Teams gewesen, das ältere Menschen dazu überredet hat, Wertgegenstände an sie zu übergeben. Der Angeklagte soll in Hamburg und Elmshorn die von anderen Tätern abgeholten Gegenstände zu Geld gemacht haben - 300.000 Euro insgesamt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:00 Uhr

Seeth: Notunterkunft für 1.000 Menschen in ehemaliger Kaserne

In der Gemeinde Seeth (Kreis Nordfriesland) werden ukrainische Geflüchtete künftig in der ehemaliger Kaserne untergebracht. Laut Bürgermeister Ernst-Wilhelm Schulz klärt die Gemeinde im Kreis Nordfriesland zur Zeit noch, wo die Kinder unterrichtet werden können. Klar ist, dass von April an Platz für 1.000 Menschen in der neu geschaffenen Notunterkunft des Landes sein soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 07:00 Uhr

Abgewiesene Ukraine-Flüchtlinge an dänischer Grenze: Lösung in Sicht

Für viele Ukrainer, die weiter nach Skandinavien wollen, ist an der dänischen Grenze bislang erst mal Schluss. Wer keinen biometrischen Pass hat, darf nicht weiter. Laut Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) handelt es sich um etwa 250 Betroffene. Hintergrund ist nach Angaben des SSW-Vorsitzenden im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Lars Harms, eine Sonderregelung für Dänemark im EU-Gesetz. Nun soll im dänischen Parlament ein Sondergesetz verabschiedet werden. Das erlaubt dann auch Ukrainern ohne biometrischen Pass einen befristeten Aufenthalt in Dänemark. Auch eine Weiterreise steht den Geflüchteten dann frei. Bereits am Donnerstag soll das Gesetz in Kraft treten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 19:30 Uhr

Wetter: Erst Nebel, dann Sonnenschein

Heute wird es nach teils zähem Nebel oder Hochnebel im Verlauf freundlich und trocken mit Sonnenschein. Am meisten Sonne gibt es an der Westküste. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Fehmarn, 11 Grad in Eutin und bis 14 Grad in Pinneberg. Schwacher, an den Küsten später auffrischender östlicher Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 06:00 Uhr

