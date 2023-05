Stand: 03.05.2023 10:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nahwärme am Beispiel Tangstedt

Die finanzielle Unterstützung des Landes könnte auch ein Nahwärme Projekt in Tangstedt im Kreis Stormarn voranbringen. Dort soll eine spezielle Biogasanlage Strom und Wärme für den Ort erzeugen. Doch in der Politik gibt es Streit, wie schnell das Projekt vorangebracht werden kann. Der Bebauungsplan für das Grundstück eines Pferdehofbesitzers dreht in der Kommunalpolitik bereits mehrere Runden. Bisher konnten sich die Fraktionen von CDU, FDP, SPD und Grünen nur auf einen Beschluss für eine kommunale Wärmeplanung einigen - nun soll der Bedarf an Nahwärme ermittelt werden. Nach der Kommunalwahl sollen die nächsten Schritte eingeleitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 11:00 Uhr

Pinneberg: Kreistag stimmt über Senkung der Kreisumlage ab

Elf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren aus dem Kreis Pinneberg haben am Dienstag eine Resolution zur Kreisumlage unterzeichnet - stellvertretend für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis. Sie wollen damit deutlich machen, dass sie mit der Pinneberger Finanzpolitik unzufrieden sind. Der Vorwurf: Der Kreis häufe seit Jahren Millionen an Rücklagen an, während den Kommunen das Geld für Projekte ausgeht. Aktuell beträgt die Kreisumlage 31,4 Prozent. Am Mittwochabend, um 18 Uhr soll über eine Senkung der Umlage um 30 Prozent im Kreistag abgestimmt werden. Sollte keine Senkung beschlossen werden, könnte auch eine Klage gegen den Kreis folgen, so die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 08:30 Uhr

49-Euro-Ticket: Kostenübernahme für Azubis in Pflegeberufen?

Am Mittwochabend soll der Hauptausschuss im Kreis Pinneberg über die Regelung des Schülertickets und des 49-Euro-Tickets entscheiden. Bisher übernimmt der Kreis die gesamten Kosten ab der Grundschule bis zur zehnten Klasse - sofern die Fahrstrecke mindestens zwei beziehungsweise vier Kilometer beträgt. Mittwochabend soll unter anderem darüber abgestimmt werden, ob die Kosten für Auszubildende in Pflegeberufen ebenfalls übernommen werden sollen. Bisher wird das Ticket hier nur mit 20 Euro gefördert. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 08:30 Uhr

Norderstedt: Hempels hebt Annahme-Stopp teilweise auf

Im Gebrauchtwarenhaus "Hempels" in der Stormarnstraße in Norderstedt (Kreis Segeberg) können ab sofort wieder gut erhaltene Gegenstände abgegeben werden. Weil die Lager zu voll waren, musste die Annahme seit Mitte April geschlossen bleiben. Für Kleidung gilt der Annahme-Stopp nach wie vor bis zum 8. Mai. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 08:30 Uhr

