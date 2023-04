Stand: 26.04.2023 17:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Girl's and Boy's Day will mit Geschlechterklischees aufräumen

Noch immer gibt es Berufe, die traditionellerweise eher Männern oder Frauen zugeordnet werden. Der heutige "Girl’s and Boy’s Day" will mit diesen Stereotypen aufräumen - und Mädchen für vermeintlich klassische Jungsberufe begeistern und umgekehrt. Auch Unternehmen aus Südholstein machen mit: Bei der AKN schnuppern heute sechs Schülerinnen in die Eisenbahnwelt rein, sagt Sprecherin Maren Brandt dem NDR. "Wir gehen mit denen einmal durch die große Werkhalle, was immer eindrucksvoll ist, weil da die Züge stehen, die gerade gewartet werden. Und dann teilen wir uns in zwei Gruppen auf und die bauen einen E-Motor, sodass sie auch wirklich mit einem Produkt rausgehen." Das Eisenbahnverkehrsunternehmen hofft die Mädchen, die heute dabei sind, könnten sich später mal bei der AKN bewerben. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

Baustelle: B404 bei Lütjensee bis Ende September nur einspurig

Heute beginnen Bauarbeiten für eine Lärmschutzwand auf der Bundesstraße 404: Nach aktueller Planung sollen die Arbeiten bis zum 20. September abgeschlossen sein. Bis dahin steht zwischen Lütjensee und Grönwohld (beide Kreis Stormarn) in Fahrtrichtung Schwarzenbek nur eine der beiden Spuren zur Verfügung. Der Verkehr wird in beiden Richtungen mit Tempo 60 an der Baustelle vorbeigeführt. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

