Stand: 24.04.2023 08:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Erneut Streiks am Hamburger Flughafen

Die Streiks im öffentlichen Dienst sind durch eine Einigung im Tarifstreik abgewendet. Dagegen gibt es heute am Hamburger Flughafen wieder Arbeitsniederlegungen. Die Gewerkschaft ver.di hat kurzfristig erneut etwa 300 Beschäftigte der Passagierabfertigung zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Es geht um mehr Geld. Ver.di fordert einen Euro mehr pro Stunde. Es wurden unter anderem Flüge nach Kopenhagen, Brüssel, München, Frankfurt, Wien und Zürich gestrichen. Die meisten Flieger starten nach Angaben des Flughafen dennoch. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

A21 wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt

Die A21 wird in Richtung Norden in dieser Woche zwischen Leezen und Bad Segeberg (Kreis Segeberg) immer wieder voll gesperrt. Der Straßenbelag muss erneuert werden, teilte die zuständige Autobahn GmbH mit. In dieser Woche würden die Gelbmarkierungen für die neue Streckenführung aufgebracht. Bis Freitag ist die Autobahn deshalb jeweils von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Die Straßenbauarbeiten sollen dann bis Ende Dezember dauern. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

Stromleitungen werden aus der Luft kontrolliert

Hubschrauber kontrollieren die Leitungen an Europas höchsten Strommasten in Hetlingen (Kreis Pinneberg). Der Netzbetreiber Tennet lässt - wie zuletzt schon an der Autobahn - die Stromleitungen überprüfen. Die Techniker fliegen dafür an die rund 200 Meter hohen Masten und dann entlang der Leitungen. Es sollen Isolatoren und Vogelschutzmarker überprüft werden. Außerdem suchen die Mitarbeiter nach möglichen Defekten. Laut Tennet soll es noch weitere Einsätze entlang der 40 Kilometer langen Leitung Richtung Bad Segeberg geben. Dort geht es dann auch um mögliche Probleme mit zu hoch gewachsenen Bäumen. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

Bad Oldesloe gedenkt Opfern des Zweiten Weltkriegs

Heute wird nach drei Jahren Coronapause wieder an den Bombenangriff auf Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) am 24. April 1945 gedacht. Bei dem Luftangriff acht Tage vor Ende des zweiten Weltkrieges wurden in 18 Minuten zahlreiche Häuser zerstört und 700 Menschen kamen ums Leben. Ein Zeitzeuge soll von den Erlebnisse an diesem Tag berichten. Schülerinnen und Schüler der Theodor-Mommsen-Schule haben die Gedenkveranstaltung auf dem neuen Friedhof organisiert. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2023 | 08:30 Uhr