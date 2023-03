Stand: 13.03.2023 11:02 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Streik: Keine Abflüge am Hamburger Flughafen

Aufgrund eines Streiks der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Sicherheitskontrollen des Hamburger Flughafen fallen am Montag alle 123 geplanten Abflüge aus. Laut Flughafen betrifft dies rund 30.000 Passagiere, die heute an- oder abreisen wollten. Die Flughafensprecherin Katja Bromm sagte: "Der heutige ver.di-Streik mitten in den Ferien trifft vor allem Familien mit Kindern und somit vor allem Passagiere, die teilweise sehr lange für ihren Urlaub gespart haben." Dennoch sind laut Bromm die allermeisten Passagiere früh genug von den Fluggesellschaften informiert worden und gar nicht zum Flughafen gekommen. Die Lage vor Ort sei ruhig und die Terminals leer. Die Gewerkschaft ver.di fordert in den Tarifverhandlungen höhere Zuschläge in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

A1 nach Vollsperrung wieder frei

Der am Wochenende gesperrte A1-Abschnitt zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe (beide Kreis Stormarn) ist seit dem frühen Montagmorgen wieder frei. Aufgrund des Abriss einer maroden Brücke am Wochenenende war die Autobahn seit Freitagabend in beiden Richtungen voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

Kisdorferin als "Radsportlerin des Jahres" ausgezeichnet

Cordula Neudörffer aus Kisdorf im Kreis Segeberg hat am Sonntag die Auszeichnung "Radfahrerin des Jahres" erhalten. Die Auszeichnung erhielt sie beim Jahresempfang des Radsportverband Schleswig-Holstein. Neudörffer ist Welt- und Europameisterin im Rad-Cross. Eine Disziplin, bei der die Fahrerinnen und Fahrer querfeldein auf unbefestigten Wegen fahren, etwa über Gras, Schlamm oder Kies. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.03.2023 | 08:30 Uhr