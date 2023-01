Stand: 03.01.2023 10:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ostküstenleitung: Henstedt-Ulzburg will gegen Bauvorbereitungen klagen

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) will gegen erste Bauvorbereitungen für die Ostküstenleitung klagen. Das hat der Planungs- und Bauausschuss am Montagabend mit knapper Mehrheit entschieden. Netzbetreiber Tennet hatte im Dezember schon vor dem Planfeststellungsbeschluss für die gesamte Leitung eine Sondergenehmigung für erste Arbeiten erhalten. Laut dem Ausschussvorsitzenden Stephan Holowaty (FDP) stellen diese aber bereits massive Eingriffe dar und schaffen Fakten. Man wolle mit der Klage ein klares Signal in Richtung Tennet und Landesregierung senden. Unter anderem erhofft sich die Gemeinde eine neue Diskussion über die Trassenführung durch Henstedt-Ulzburg. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

Prozessbeginn: Messerattacke am Pinneberger Bahnhof

Nach einer Messerattacke am Pinneberger Bahnhof im Sommer vergangenen Jahres, beginnt heute der Prozess am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg). Dem Angeklagten wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft hatte ein junger Mann ihn von einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen abhalten wollen. Daraufhin soll der Angeklagte diesen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

Kreis Segeberg: Sperrbezirk wegen Geflügelpest aufgehoben

Hühner, Gänse und Enten dürfen rund um Bebensee im Kreis Segeberg wieder nach draußen. Die Sperrzone wegen der Geflügelpest ist für rund 90.000 Tiere aufgehoben. Die Tierkrankheit war Ende November in einem Bestand festgestellt worden, daraufhin hatte die Gemeinde Sperr- und Überwachungszonen eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

