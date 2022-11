Stand: 25.11.2022 10:12 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

AKN und U1: Busse statt Bahnen in Südholstein

Da zwischen Norderstedt Mitte (Kreis Segeberg) und Ulzburg Süd (Kreis Segeberg) an der AKN Strecke gebaut wird, müssen an diesem Woche Fahrgäste der AKN und der U1 auf Busse ausweichen. Bis Montagmorgen wird die Linie A3 nicht befahren, so eine Sprecherin – die Fahrzeit mit dem Bus verlängert sich deshalb um rund 20 min. Auch entlang der U1 Richtung Großhansdorf (Kreis Stormarn) dauert es an diesem Wochenende länger mit dem Bus. Es finden unter anderem Arbeiten am Stellwerk in Ahrensburg statt. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2022 08:00 Uhr

Neuer Wald bei Siek

Bei Siek im Kreis Storman entsteht ab heute ein neuer Wald. In Kooperation mit der Stiftung Unternehmen Wald will die Unternehmensinitiative "MittelstandsWald" auf einer 10.000 Quadratmeter großen Fläche 2.500 Bäume für einen Mischwald pflanzen. Die Initiative hatte sich im vergangenen Jahr aus zehn mittelständischen Unternehmen gegründet – der Wald in Siek ist das erste Projekt. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2022 08:00 Uhr

A20-Weiterbau ist Thema in Berlin

Heute kommen die norddeutschen Länderchefs mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zusammen, um über Verkehrsprojekte im Norden zu sprechen. Ein wichtiges Thema für Schleswig-Holstein ist der Weiterbau der A20. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich laut Staatskanzlei dafür einsetzen, dass die Küstenautobahn schnell weitergebaut wird. Die Grünen im Bund möchten den Weiterbau am liebsten stoppen. Sie halten die Küstenautobahn für überflüssig und umweltschädlich. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2022 08:00 Uhr

