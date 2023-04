Stand: 27.04.2023 09:57 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Geldtransporterüberfall: Polizei Lübeck nimmt drei Verdächtige fest

Zwei Wochen nach dem Überfall auf einen Geldtransport in Lübeck sitzen drei mutmaßliche Täter jetzt in U-Haft. Sie wurden laut Polizei in Hamburg verhaftet. Sie werden verdächtigt, bei dem Raub eine sechsstellige Summe Bargeld erbeutet zu haben. Bei den Durchsuchungen konnten verschiedene Beweismittel gefunden werden. Die mutmaßlichen Täter schweigen zur Tat, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck, Ulla Hingst. Daher gelte es nun die elektronischen Geräte wie Handys und Telekommunikationsdaten auszuwerten. Hingst sagte: "Da liegt noch eine Menge Ermittlungsarbeit, akribische Puzzlearbeit vor uns. Die werden wir aber mit Hochdruck fortführen." Die Ermittler suchen noch nach einem vierten Verdächtigen. Wo dieser sich aktuell aufhält, ist der Polizei aber nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

Handel mit dem Baltikum soll im Lübecker Hafen gestärkt werden

Der Lübecker Hafen will künftig noch stärker mit dem Baltikum zusammenarbeiten. Vor allem zwischen Deutschland und Lettland sollen mehr Schiffe fahren und Waren transportieren. Hintergrund ist, dass der Handel mit und über Russland seit dem Ukraine-Krieg praktisch stillgelegt ist. Am Donnerstag treffen sich im Lübecker Rathaus Vertreter der deutschen Häfen, der lettischen Regierung und Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zu Gesprächen. Auch der lettische Präsident Egils Levits und Logistik-Unternehmer werden erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck erhält Zulassung für 3. Liga

Der Weg für Fußball-Regionalligist VfB Lübeck in die 3. Liga ist so gut wie frei. Der Verein hat vom Deutschen Fußball-Bund die Zulassung bekommen - allerdings unter Auflagen. So muss der VfB bis Anfang Juni noch zusätzliche Einnahmen nachweisen, beispielsweise durch neue Sponsorenverträge für die nächste Saison. Der Verein sieht sich nach eigenen Angaben auf einem guten Weg. Morgen ist Weiche Flensburg zum Landesduell in Lübeck zu Gast. Möglicherweise können die Grün-Weißen danach schon ihren Aufstieg in Liga 3 feiern. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

