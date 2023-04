Stand: 20.04.2023 09:11 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Feuer in Grömitz - Brandstiftung?

In Grömitz (Kreis Ostholstein) ist die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brand ausgerückt. Im Gärtnerstieg brannten zwei Autos und ein Wohnwagen unter einem Carport. Der Alarm ging laut Leitstelle gegen 1:15 Uhr ein. Nach einer Dreiviertelstunde hatten die Einsatzkräfte die Flammen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Es sei bereits das dritte Mal innerhalb weniger Wochen, dass es in der Straße brenne, hieß es von der Leitstelle. Die Polizei sucht nun nach der Ursache. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Sperrungen auf A1 und A25

Wer am Wochenende von Hamburg nach Lübeck fahren will, sollte mehr Zeit einplanen. Denn die A1 wird im Südosten Hamburgs voll gesperrt - und das auf 7,5 Kilometern, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Sperrung wird am Freitagabend um 19 Uhr eingerichtet und Montagfrüh um 5 Uhr wieder aufgehoben. Auch die A25 Richtung Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) vom Dreieck Hamburg-Südost bis zur Anschlussstelle Allermöhe wird dicht gemacht. Grund sind in beiden Fällen Sanierungsarbeiten. Der Verkehr wird über die B75 umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Gärtnereien der Region freuen sich über Frühling

Die Blumen- und Pflanzenhändler in Lübeck sowie in den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg freuen sich über den einsetzenden Frühling. "Die Gärtnereien sind aktuell sehr zufrieden. Im März war es teilweise etwas verhalten und ruhig. Ist ja auch klar, wenn es draußen regnet und windet. Aber jetzt, wo die Sonne da ist, so seit Anfang April, läuft es in den Gärtnereien sehr gut", sagte Carsten Bock von der Landwirtschaftskammer. Auch Andreas Rahlf vom Blumen- und Pflanzenmarkt Rahlf in Scharbeutz-Schürsdorf (Kreis Ostholstein) ist froh, dass inzwischen wieder mehr Kundschaft kommt: "Da war in diesem Frühjahr deutlich Luft nach oben muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen sind wir ganz zufrieden." | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

