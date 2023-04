Stand: 18.04.2023 09:17 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Korrektur-Postkarten nach Panne bei Wahlbenachrichtigungen

Nachdem es bei der Hansestadt Lübeck Fehler bei den Wahlbenachrichtigungen gab, ist die Ursache gefunden worden- Das teilte die Stadt mit. Die Deutsche Post hat ein technisches Versehen bei der Erstellung der Druckvorlage eingeräumt. Auf den Wahlbenachrichtigungen sowohl zur Kommunalwahl als auch zur Wahl des Seniorenbeirats gab es Fehler bei der Anschrift des Wahllokals. Anstelle der Adresse des Wahllokals war die jeweilige Anschrift des Wahlberechtigten angegeben. Nach Rücksprache mit dem Landeswahlleiter werden nun 240.000 Korrektur-Postkarten mit der richtigen Adresse des Wahllokals verschickt. Alle Wahlbenachrichtigungsbriefe sind weiter gültig. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:30 Uhr

Immer mehr Taschendiebstähle in Supermärkten

2022 registrierte die Polizei im Kreis Ostholstein insgesamt 192 Fälle von Taschendiebstählen. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die meisten Fälle in Supermärkten. Insbesondere in den Gemeinden Neustadt in Holstein, Bad Schwartau, Eutin, Heiligenhafen, Scharbeutz und Oldenburg musste die Polizei einen auffallenden Anstieg von Diebstählen in Supermärkten verzeichnen. Die Täter entkamen fast immer unerkannt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf knapp 50.000 Euro. Bis Donnerstag werden deshalb Polizei, die Präventionsstelle Lübeck sowie der Verein Weisser Ring in Ostholstein vor Lebensmittelmärkten informieren. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:30 Uhr

Unbekannte zerkratzen Autos in Lübeck

Im Stadtteil St. Gertrud in Lübeck haben Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere Autos zerkratzt. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen. Nach Angaben der Ermittler haben die unbekannten Täter bislang einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet und bislang liegen elf Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung vor. Die beschädigten Autos standen alle in der Schönkampstraße. Wer zwischen Freitag und Samstag etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Lübeck melden. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:30 Uhr

A1: Anschlussstelle Reinfeld nachts gesperrt

Wer auf der A1 von Lübeck in Richtung Hamburg unterwegs ist und regelmäßig in Reinfeld (Kreis Stormarn) von der Autobahn abfährt, muss am Mittwoch- und Donnerstagabend umplanen. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird die Anschlussstelle in diesen Nächten jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Tag gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 20:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2023 | 08:30 Uhr