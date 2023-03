Stand: 29.03.2023 09:11 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Drogen- und Suchtzentrum wird eröffnet

In Lübeck wird heute das neue Drogen- und Suchtzentrum an der Marienbrücke eröffnet. Laut AWO-Geschäftsführer Behrens soll die Anlaufstelle Menschen mit Suchtproblemen einen geschützten Raum für sozialen Austausch, Beratung und Hilfe bieten - und eine Alternative zu öffentlichen Plätzen darstellen. Das Besondere an der Einrichtung ist ihre zentrale Lage und die große Freifläche für ausreichend Diskretion. Die Polizei hatte die schnelle Fertigstellung der Zentrums gefordert, weil es nach der Auflösung des Drogentreffs am Krähenteich zu mehr Kriminalität rund um den ZOB gekommen war. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Besitzer von entlaufendem Rind gesucht

In der Gemeinde Bosau (Kreis Ostholstein) zwischen Hutzfeld, Wöbs und Hassendorf läuft seit gestern ein Rind herum. Laut Polizei ist das hellbraune, junge Tier sehr scheu und läuft auch über Straßen, hat bislang aber niemanden gefährdet. Bei jedem Versuch, sich dem Tier zu nähern, sei es geflüchtet, so konnte die Ohrmarke des Rindes nicht mal mit einem Fernglas abgelesen werden, so die Polizei. Der Besitzer solle sich bei der Polizei Hutzfeld melden. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Jugendschöffen gesucht

Der Kreis Ostholstein und die Hansestadt Lübeck suchen momentan Jugendschöffinnen und Jugendschöffen. Nach Angaben des Kreises werden diese im ersten Halbjahr dieses Jahres für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler an den Amtsgerichten Eutin, Oldenburg in Holstein und Lübeck sowie am Landgericht Lübeck. Sie sollten mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein. Außerdem werden die deutsche Staatsangehörigkeit und gute Kenntnisse der deutschen Sprache vorausgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Brennender Dachstuhl in Klein Zecher

Ein Wohnungsbrand in der Gemeinde Klein Zecher im Kreis Herzogtum Lauenburg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Laut Polizei fing in der vergangenen Nacht der Dachstuhl einer zur Wohnung umgebauten Scheune Feuer. Die 80 Jahre alte Bewohnerin konnte unverletzt aus den Flammen gerettet werden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 07:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.03.2023 | 08:30 Uhr