Stand: 14.03.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Galeria Karstadt Kaufhof schließt Filialen - auch in Lübeck

Das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof schließt 52 seiner insgesamt 129 Warenhäuser, darunter auch das in Lübeck. Dies teilten die Arbeitnehmervertreter des Unternehmens mit. Die Filiale in der Hansestadt soll zum 31. Januar 2024 geschlossen werden. Damit verlieren auch die 110 Beschäftigten der Filiale ihren Job. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) bedauert die Schließungspläne und kündigte an, erneut mit dem Unternehmen Gespräche zu führen, um die Schließung noch abzuwenden. "Die Hansestadt Lübeck hat ja einen Teil des Warenhauses bereits im Januar dieses Jahres gekauft und wir werden entsprechende Entwicklungen am Standort vorantreiben, sodass ich positiv optimistisch bin, dass wir hier für Karstadt positive Entwicklungen für die Zukunft organisieren können", sagte Lindenau. Auch die Betriebsrätin Karin Kinnert will den Kampf jedoch noch nicht aufgeben. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Stadt legt Maßnahmenplan für Klimaschutz vor

Nachdem die Lübecker Bürgerschaft vor einigen Jahren den Klimanotstand ausgerufen hat, legt die Stadt jetzt einen Maßnahmenplan vor. Unter anderem sollen 17 Schulen Photovoltaikanlagen bekommen. In Moisling entsteht ein Solarpark. Außerdem sollen im Stadtverkehr mehr Elektrobusse eingesetzt werden. Für die Marienkirche, das Rathaus und die Karstadtgebäude wird die Nutzung von Geothermie untersucht. Mehr dazu hören heute Nachmittag um 16.30 Uhr hier auf NDR 1 Welle Nord. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

Unbekannte schmieren Hakenkreuze an Gemeindehaus

Mit Hakenkreuzen haben unbekannte Täter ein Gemeindehaus in Lübeck beschmiert. Außerdem wurden vier Türschlösser und zwei Briefkästen der Kirchengemeinde Marli-Brandenbaum mit Klebstoff zugeklebt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Ein Mitarbeiter der Gemeinde hatte die Sachbeschädigungen am Sonntag entdeckt. Die Hakenkreuze waren nach Polizeiangaben mit Kreide an die Wände gemalt worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2023 | 08:30 Uhr