Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Landwirt löst mit Baumbeschnitt regionalen Stromausfall aus

Ein Landwirt hat am Dienstagnachmittag in mehreren Orten um die Region Lauenburg einen Stromausfall ausgelöst. Er beschnitt Bäume. Ein herabfallender Ast landete auf einer Stromleitung und löste so einen Kurzschschluss aus. 35 Trafostationen fielen laut dem Energiedienstleister "Hansewerk" vorübergehend aus. Betroffen davon waren Börnsen, Kröppelshagen, Fahrendorf und Dassendorf. Nach etwa 40 Minuten hatten die betroffenen Haushalte wieder Strom. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Regionalbahn überfährt drei E-Roller

Eine Regionalbahn hat in der Nacht auf Dienstag gegen 2.15 Uhr auf der Strecke Lübeck-Travemünde drei E-Roller überfahren. Unbekannte hatten die E-Roller in der Nähe des Haltepunktes Kücknitz auf die Gleise gelegt. Verletzt wurde während der eingeleiteten Schnellbremsung niemand. Bei der anschließenden Sichtung des Zuges konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen "gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr". | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Neue Online-Anlaufstelle für junge Familien in Ostholstein

Die Familienzentren im Kreis Ostholstein haben eine gemeinsame Webseite freigeschaltet. Sie richtet sich vor allem an Schwangere und Eltern mit Kindern bis sechs Jahren. Auf der Seite gibt es Informationen zu den Angeboten der Familienzentren und Themen wie Kindergeld, Wohngeld, Babyausstattung, Elterntreffs und anderen Veranstaltungen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Wasserrohrbruch sorgte für Stau in Lübeck

In Lübeck hat ein Wasserrohrbruch am Dienstagnachmittag den Verkehr ausgebremst. In der Brandenbaumer Landstraße platzte ein Rohr unter der Fahrbahn. Für die Reparaturarbeiten musste die Straße vorübergehend halbseitig gesperrt werden. Viele Autofahrerinnen und -fahrer standen deshalb im Feierabendverkehr im Stau, vor allem in Richtung Kaufhof. Gegen 18 Uhr lief der Verkehr wieder normal. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

