Stand: 01.11.2022 17:12 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Muss auch die Karstadt-Filiale in Lübeck schließen?

Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will Dutzende Filialen schließen. Der Insolvenzverwalter kündigt harte Einschnitte ein. Ob auch die Filiale in Lübeck schließen muss, ist nicht klar. Nach Angaben des Betriebsrats sei die Stimmung unter den Angestellten angesichts der Nachrichten bedrückend. Jeder mache sich Sorgen um die eigene Zukunft. Bei vielen Mitarbeitern dürften auch Erinnerungen an 2020 hochkommen. Damals, während des ersten Corona-Lockdowns, hatte das Unternehmen schon einmal Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Damals konnte die Schließung abgewendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 16:30 Uhr

80-jähriger Patient aus Uni-Klinik Lübeck wird vermisst

Die Polizei in Lübeck sucht aktuell nach dem 80 Jahre alten Rolf Janßen. Er gilt bereits seit zwei Tagen als vermisst und schwebt womöglich in Lebensgefahr. Laut Polizei ist der Senior auf Medikamente angewiesen. Ohne die Arzneimittel, sagen Ärzte, kann er sich inzwischen wahrscheinlich kaum noch bewegen. Der 80-Jährige ist 1,70 Meter groß und etwas kräftiger gebaut. Er hat graue kurze Haare und trägt ein schwarz-rot kariertes Hemd, eine schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhen und möglicherweise eine OP-Maske. Wer Rolf Janßen gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 8:30 Uhr

Sperrung auf A1 wegen Bauarbeiten

Wer in dieser Woche auf der A1 unterwegs ist, muss womöglich etwas mehr Zeit einplanen. Laut Autobahn GmbH ist der Abschnitt zwischen Pansdorf und Ratekau (beide Kreis Ostholstein) seit Dienstagabend 19 Uhr bis Mittwochmorgen um 6 Uhr Richtung Hamburg gesperrt. Dort werden Betonplatten ausgetauscht. Es gibt eine Umleitung. Etwas weiter südlich, im Bereich Kreuz Lübeck und Lübeck-Moisling, werden zudem Markierungen neu aufgetragen. Deshalb sind von Mittwoch an bis Sonnabend in der Nacht immer wieder einige Fahrstreifen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2022 | 16:30 Uhr