Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Stand: 27.10.2022 10:21 Uhr

Projekt gegen Leerstand in der Lübecker Innenstadt

Mit dem Projekt "Impulsraum" will Lübeck gegen Leerstand in der Innenstadt vorgehen. Die Lübecker Wirtschaftsförderung mietet dafür leerstehende Immobilien an und vermietet sie zeitlich begrenzt und vergünstigt weiter: An Mieterinnen und Mieter mit kreativen Ideen aus den Bereichen Kunst, Handel, aber auch an Start-up-Firmen. Die Bewerbungsphase läuft bis Ende November, der Bund fördert das Projekt mit fünf Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

Karrieretag in der Lübecker MuK

Bis 15 Uhr läuft am Donnerstag der Lübecker Karrieretag in der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK). Auf der Jobmesse präsentieren sich rund 60 potentielle Arbeitgeber, die Personal suchen, darunter die Hansestadt selbst, die Bundeswehr, Unternehmen wie das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) oder die Schwartauer Werke. Mehr als 5.000 freie Stellen und Angebote zum Thema Weiterbildung, Ausbildung und Studium warten nach Angaben der Veranstalter auf die Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

Bauherren 2022 in Lübeck ausgezeichnet

Die Arbeitsgemeinschaft "Historische Städte" zeichnet am Donnerstagabend Nina und Andreas Dietze als Bauherren 2022 aus. Sie hatten ihr Haus mit dem Namen "Die Reederin" aufwändig saniert und zum Hotel umgebaut. Den Preis verleiht der Lübecker Bürgermeister, Jan Lindenau (SPD). | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

