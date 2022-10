Stand: 21.10.2022 10:44 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Vermisste Frau im Sachsenwald gefunden

Die im Sachsenwald im Kreis Herzogtum Lauenburg vermisste Seniorin ist am Donnerstag lebend wieder aufgetaucht. Die demenzkranke Seniorin war bei einem Ausflug mit ihrem Mann in Friedrichsruh plötzlich spurlos verschwunden. Fünf Tage lang wurde nach ihr gesucht. Am Donnerstag wurde sie laut Polizei von einem Jäger entdeckt - nur wenige Kilometer von Friedrichsruh entfernt. Der Zustand der Frau sei kritisch. Die 74-Jährige kam mit massiven Unterkühlungen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 08:30 Uhr

Hohe Nachfrage nach neuem Corona-Impfstoff

In Schleswig-Holstein wollen sich nach wie vor viele Menschen gegen Covid-19 impfen lassen. Mit Start des angepassten Corona-Impfstoffs vor einem Monat habe die Nachfrage deutlich angezogen, so der Hausärzteverband. Es seien vor allem Ältere, die ihre vierte Impfung bekommen. Bei Jüngeren gebe es aber noch Impflücken, betont der Verband. Trotzdem hat Schleswig-Holstein die höchsten Quoten bundesweit: Fast 20 Prozent der Menschen sind laut Robert-Koch-Institut schon viermal, 70 Prozent mindestens dreimal geimpft. Viele Patienten lassen sich nach Angaben der Praxen auch gegen Grippe impfen. Außerdem berichten Ärzte, dass aktuell zahlreiche Schleswig-Holsteiner mit Erkältung und Bronchitis in die Sprechstunden kommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 08:30 Uhr

Echolote gestohlen

In Bosau am Großen Plöner See sind zwei teure Echolote gestohlen worden. Der Wert der Geräte liegt laut Polizei bei mehreren Tausend Euro. Ein Angler hatte den Angaben zu Folge seine Ausrüstung in Strandnähe auf einem Parkplatz zwischen Campingplatz und Gaststätte abgelegt. Der Mann parkte dann sein Auto um, kehrte zurück und musste feststellen, dass die Echolote entwendet worden waren. Die Polizei sucht nun Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 08:30 Uhr

Busstreik auch in der kommenden Woche

Für die kommende Woche kündigt die Gewerkschaft ver.di erneut Warnstreiks im Busverkehr der Autokraft an. Betroffen sind demnach auch die Kreise Herzogtum Lauenburg und Ostholstein. Von Montag bis Freitag wird es im gesamten Verkehrsgebiet der Autokraft zu Einschränkungen im Busverkehr kommen - das gilt auch für die Schülerbeförderung. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 16:30 Uhr

