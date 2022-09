Stand: 22.09.2022 10:48 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Vorbereitungen für Sanierung der Fehmarnsundbrücke

Die fast 60 Jahre alte Fehmarnsundbrücke muss saniert werden. Unter anderem sollen laut Bahn im kommenden Jahr 80 Stahlseile ausgetauscht werden. Aktuell laufen dafür erste Vorbereitungen. Am Mittwoch haben Kletterer zwei Prototypen von Seilschellen befestigt. Experten sollen in den nächsten Monaten herausfinden, welche der beiden Seilschellen besser geeignet ist. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall auf der A24 in Höhe Talkau

Laut Autobahnpolizei ist am Mittwochabend auf der A24 in Höhe Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Pkw mit voller Wucht auf ein Motorrad aufgefahren. Der Biker wurde von seinem Sitz geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Autobahn musste Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss jetzt geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 07:00 Uhr

Entwarnung nach Gasaustritt in Büchen

In Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg tritt an der Straße Hasental laut Polizei kein Gas mehr aus. Daher sind die Straßensperrungen in dem Bereich aufgehoben worden. Am Mittwochnachmittag war bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Aufgrund der Bauarbeiten kommt es laut Bahn aber weiterhin zu Einschränkungen im Zugverkehr. Zwischen Büchen und Lauenburg pendeln daher ersatzweise Busse. Zugreisende können sich im Internet über www.bahn.de informieren. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 06:00 Uhr

Regionale Corona-Inzidenzen

Im Kreis Ostholstein liegt die Corona-Inzidenz bei 322,7, im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 222,1 und in Lübeck bei 262,2 (Stand: 21.9.). Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 256,7. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.09.2022 | 08:30 Uhr