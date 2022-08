Stand: 19.08.2022 12:12 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübecker verletzt Mann mit Machete

Ein 44-jähriger Lübecker ist Donnerstagnachmittag mit einer Machete bewaffnet zu einem Pärchen in die Moltkestraße in Lübeck gegangen und schlug mit der flachen Seite der Waffe auf einen Mann ein. Dazu versetzte der Täter seinem Opfer einige Kopfstöße. Nach Angaben der Polizei hatte es zuvor einen Streit um ein Handy gegeben. Die Frau blieb unverletzt, der 53-jährige Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Täter festnehmen und ermitteln jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 12:00 Uhr

Kreis Ostholstein will mehr Energie zu sparen

Der Kreis Ostholstein prüft derzeit, wie in den kreiseigenen oder angemieteten Gebäuden und Liegenschaften Energie eingespart werden kann. Außerdem sei geplant, wegen der steigenden Energiepreise Sozialleistungen zu erhöhen, so der Kreis. Konkretes könne man dazu aber akuell noch nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

Lübecker St. Jürgen-Ring wird gesperrt

Betroffen ist das Teilstück zwischen Berliner Platz und Kronsforder Allee: Von heute Abend bis morgen Mittag wird der St. Jürgen-Ring in Lübeck voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Die Fuß- und Radwege bleiben frei. Die Vollsperrung beginnt heute um 18 Uhr und soll morgen gegen 12 Uhr aufgehoben werden. Kommenden Montag bis Mittwoch wird dann das letzte Teilstück des St.-Jürgen-Rings zwischen Kronsforder Allee und Körnerstraße saniert. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

Jan Schult verabschiedet sich vom VfL Bad Schwartau

Der Handballer Jan Schult läuft zum letzten Mal in der "Hansehölle" in Lübeck auf: Mit einem All-Star-Team tritt er gegen die neuformierte Mannschaft des VfL an. Zu den All-Stars gehören langjährige Weggefährten wie Toni Podpolinki, Ariel Panzer und Torge Greve. Die VfL-Legende war insgesamt 15 Jahre beim Verein. Anwurf ist heute Abend um 19:19 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

Tennet stellt Pläne für fünf Leitungsprojekte vor

Die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und 50Hertz sowie das Energiewendeministerium haben in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) über den Stromnetzausbau im Südosten Schleswig-Holsteins informiert. Energie-Staatssekretär Joschka Knuth (Grüne) sagte: "Tatsächlich reden wir über fünf Leitungsprojekte. Davon ein Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsvorhaben, dann vier 380kV-Projekte. Davon werden einzelne neu gebaut, andere sind Ertüchtigungsvorhaben auf bestehenden Trassen." Betroffen von dem Freileitungsbau wären vor allem Anwohner in den Ämtern Büchen, Breitenfelde und Schwarzenbek Land. Sie sollen in Kürze konkreter über die Pläne informiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 16:30 Uhr

Warnung vor neuer Betrugsmasche am Telefon

Die Deutsche Rentenversicherung in Lübeck warnt: Aus der Region werden verstärkt Anrufe einer angeblichen Strafverfolgungsbehörde gemeldet, die damit droht die Sozialversicherungsnummer zu sperren. Um das zu verhindern, könne man sich zu einem angeblichen Mitarbeiter verbinden lassen. Die Rentenversicherung stellte klar, dass Sozialversicherungsnummern und andere Daten niemals gesperrt würden. Falls am Telefon die sofortige Überweisung von Geldbeträgen gefordert wird, solle man auf jeden Fall sofort die Polizei informieren. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 433,7 (Stand 18.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 363,3 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 283,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 362,9. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 19:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.08.2022 | 12:00 Uhr