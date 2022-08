Stand: 16.08.2022 09:56 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

ALFA-Mobil zu Besuch in Lübeck

Allein in Lübeck können knapp 16.700 Erwachsene nicht richtig Lesen und Schreiben. Um auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen, kommt heute das sogenannte ALFA-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung nach Lübeck. "Viele Menschen, die davon betroffen sind, die nicht so gut lesen und schreiben können, leben in der Heimlichkeit, schämen sich, tragen das nicht nach außen", erklärt Projektleiterin Friederike Risse. Das ALFA-Mobil sei aber tatsächlich der Ort, wo man darüber sprechen kann. Das Mobil steht heute von 13.30 bis 15.30 Uhr am Eingang des Citti-Parks in Herrenholz. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Zahlreiche Straftaten von der Wasserschutzpolizei aufgenommen

Die Wasserschutzpolizei hat zum Wochenbeginn auf der Elbe zwischen Lauenburg und Boizenburg zahlreiche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Auf Streife wurden laut Polizei vier Jetskis kontrolliert. Zwei Fahrer waren erst 15 Jahre alt und somit ohne Führerschein unterwegs. Außerdem war einer der Jetskis nicht zugelassen. Da die beiden Väter der Jungen ebenfalls mit Jetskis dabei waren, wurden auch gegen sie Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurden eine 42 Jahre alte Frau und ihr 43 Jahre alter Mann kontrolliert - sie angelten trotz eines Verbotes. Gegen sie ist ein Verfahren wegen Fischwilderei eingeleitet worden. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Deutsche Meisterin im Rollkunstlauf verpasst Weltcup-Medaille

Emilia Zimmermann aus Lübeck ist Deutsche Meisterin im Rollkunstlauf. Beim Weltcup in Göttingen hat sie jetzt allerdings eine Medaille verpasst. Wegen eines Sturzes landete die 23-Jährige vom Roll- und Eissportverein Lübeck auf Platz vier. Ende Oktober steht für Zimmermann jedoch bereits der Saison-Höhepunkt an: Die World Skate Games, die Weltmeisterschaft im Rollkunstlauf in Buenos Aires. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Fortsetzung des Nommensen-Prozesses

Vor dem Landgericht Lübeck ist der Prozess um den Ex-Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen fortgesetzt worden. Erneut habe er sein Bedauern über sein Handeln erklärt, so das Gericht. "Ich finde für mich selbst keine Erklärung dafür, wie ich mich dazu hinreißen lassen konnte", sagte Nommensen am Montag, dem mittlerweile sechsten Prozesstag. Seine Indiskretionen seien durch nichts zu rechtfertigen, so der 55-Jährige weiter. Dem vom Dienst suspendierten Polizeibeamten wird vorgeworfen, in 16 Fällen Polizeiinterna an einen befreundeten Journalisten weitergeleitet zu haben. Bereits zu Beginn des Prozesses Anfang Juni hatte er die Vorwürfe gestanden. Als Grund gab er an, Missstände bei der Polizeiführung öffentlich machen zu wollen. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Ein Urteil wird Ende des Monats erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 461,0 (Stand 15.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 473,2 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 319,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 389,3. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

