Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Schulstart in SH: Gymnasium am Mühlenberg bezieht Neubau

Bis auf die Erst- und Fünftklässer starten die meisten Schülerinnen und Schüler in der Region wieder in den Schulunterricht. Für die Schüler des Gymnasiums am Mühlenberg in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) ist es ein besonderer Neustart: Nach einem Jahr Bauzeit und Kosten von 30 Millionen Euro ist ihr Schulneubau fertig. Von jetzt an findet der Schulunterricht im neuen Gebäude statt. Das alte Gebäude wird abgerissen. Da viel darüber gesprochen wurde, welche Standards der Schulneubau erfüllen soll, sind die Erwartungen hoch. Schüler hoffen auf bessere Technik sowie funktionierende Fenster und Türen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

Christopher Street Day: Buntes Lübeck

Unter dem Motto "#selbstbestimmt" startet am Montag die Lübeck Pride des Christopher Street Days. Eine Woche lang wird mit verschiedenen Veranstaltungen ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz in der Hansestadt gesetzt. So werden ab heute an vielen öffentlichen Gebäuden die Regenbogenflaggen gehisst. So zum Beispiel am Theater in Lübeck, am UKSH und am Rathaus in der Breiten Straße. Wie im vergangenen Jahr wird auch das Backsteingewölbe der St. Marienkirche am Montagabend bunt bestrahlt. Erstmalig werden hier dann am Samstag Spontantrauungen und Segnungen für Paare und Transmenschen angeboten. Den Abschluss bilden dann die große Demo und das Straßenfest am Wochenende. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

