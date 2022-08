Stand: 08.08.2022 09:17 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Verhandlung gegen Nommensen geht weiter

Vor dem Landgericht Lübeck geht der Prozess gegen den früheren Polizeigewerkschafter Nommensen weiter. Ihm wird vorgeworfen, in 16 Fällen Polizei-Interna an einen befreundeten Journalisten weitergegeben zu haben. Dieser Journalist wird allerdings nicht mehr vor Gericht aussagen: Laut eines Gerichtssprechers beruft er sich jetzt auf sein Recht, die Aussage zu verweigern. Dafür wollen die Richter heute den ehemaligen Chefredakteur der Zeitung befragen. Nommensen hat bereits gestanden, er habe Misstände und Probleme aufzeigen wollen. Dabei sei aber zu weit gegangen, wie er vor einigen Wochen erklärt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

Scharbeutz: Straßenkünstlerfestival ein großer Erfolg

Egal ob Jongleure, Feuerartisten, Seiltänzer oder Akrobaten: In den vergangenen vier Tagen war die Promenade in Scharbeutz in Ostholstein Schauplatz für 16 Straßenkünstler. Die 18. Auflage des Festival wurde gestern beendet worden. Der Veranstalter Dirk Hellmann zieht, trotz schlechten Wetters, eine insgesamt erfreuliche Bilanz: "Samstag und Sonntag waren wirklich gut besucht. Das Besondere an Scharbeutz ist, dass das Publikum wirklich Lust auf die Künstler hat und gezielt die Shows besucht." Dabei nehme sich das Publikum die Zeit, eine halbe oder dreiviertel Stunde lang einen Künstler anzuschauen. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

Boule-Turnier in Travemünde: 1.500 Spieler aus aller Welt waren dabei

In Travemünde ist eines der größten Boule-Turniere gestern zu Ende gegangen. Rund 1.500 Spieler aus aller Welt sind in dem Ostseebad zusammengekommen, unter anderem aus verschiedenen Ländern Europas, aus Tunesien und den USA. Auch der Deutsche Péntaque Verband (DPV) war mit vielen Spielern dabei. Die Nachwuchsspieler bereiteten sich dort für die Europameisterschaft im Oktober auf Mallorca vor. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr



