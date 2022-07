Stand: 11.07.2022 10:11 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Olaf Scholz zum Bürgerdialog in Lübeck

In Lübeck startet heute eine bundesweite Reihe von Dialogveranstaltungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Gäste hatten sich vorher beworben und können dem Kanzler nun heute Abend in einer Strandbar ihre Fragen stellen. Diese sogenannten Kanzlergespräche sind in allen 16 Bundesländern geplant und dauern jeweils anderthalb Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

Grömitz: Motorboot abgebrannt

In Grömitz (Kreis Ostholstein) ist am Wochenende ein Motorboot abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde durch den Brand auch ein nebenan geparkter VW Bus stark beschädigt. Ein Ausbreiten des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

Staus auf der A1 am Wochenende

Auf der A1 von Fehmarn (Kreis Ostholstein) in Richtung Lübeck kam es am Wochenende immer wieder zu Staus von rund fünf bis zehn Kilometern, teilte die Polizei mit. Grund dafür sind neben Sanierungsarbeiten auf der Strecke erhöhter Reiseverkehr wegen der Ferien. Bis auf Niedersachsen haben in allen norddeutschen Bundesländer die Sommerferien angefangen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

Freisprechung der Hörakustiker in Lübeck

In Lübeck haben rund 700 Hörakustik-Azubis aus ganz Deutschland am Wochenende ihren Gesellenbrief erhalten und damit ihre Ausbildung abgeschlossen. Die Abschlussfeier fand der Akademie für Hörakustik zufolge pandemiebedingt online statt. Die Akademie für Hörakustik ist in Lübeck ist das bundesweit zentrale Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungszentrum für diesen Berufszweig. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

