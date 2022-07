Stand: 08.07.2022 10:53 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Aktionstag der Strandrettungswache auf dem Priwall

Seit 75 Jahren bietet die Wasserwacht Lübeck als Teil des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ehrenamtlich Rettung und Hilfe an. Morgen startet rund um die Strandrettungswache auf dem Priwall in Lübeck-Travemünde ein Tag der offenen Tür. Am Nachmittag findet eine große Seeübung statt, dazu gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm. Ein Ziel ist es nach Angaben der Lübecker Wasserwacht, neue ehrenamtliche Mitglieder zu gewinnen. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

Betrüger rufen an und geben sich als Polizisten aus

In Lübeck, Ostholstein und im Kreis Herzogtum Lauenburg rufen vermehrt Betrüger bei Seniorinnen und Senioren an und versuchen, an Wertsachen und Geld zu gelangen. Nach Angaben der Polizei sind bis gestern Nachmittag bereits zwölf Vorfälle gemeldet worden. Die Anrufer geben sich als Polizisten aus, in einigen Fällen wurde eine Rufnummer des ersten Polizeireviers Lübeck angezeigt. Die Polizei warnt, dass keiner dieser Anrufe von dieser Dienststelle stammte. Wer von falschen Polizisten angerufen wird, solle sich bei bei der richtigen Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

Archäologen finden Jahrtausende alte Siedlungsspuren in Lübeck

Im Jahr 1143 nach Christus soll die Hansestadt Lübeck offiziell gegründet worden sein. Die Vorgängersiedlung Liubice entstand bereits um 700 nach Christus. Nun haben Archäologen auf einer Baustelle eines geplanten Gewerbeparks Funde entdeckt, die darauf hindeuten, dass schon vor etwa 6.000 Jahren Menschen in Lübeck gesiedelt haben. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 8:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 7.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Lübeck bei 902,5. Für den Kreis Ostholstein wurde eine Inzidenz von 811,8 gemeldet, für den Kreis Herzogtum Lauenburg 739,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 961,3. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

