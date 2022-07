Stand: 05.07.2022 09:56 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

In Lübeck kommt das 9-Euro-Ticket gut an

Das sogenannte 9-Euro-Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr ist vor gut einem Monat bundesweit eingeführt worden. Ziel ist es, dass mehr Menschen den ÖPNV nutzen. In Lübeck klappt das nach einer ersten Einschätzung des Stadtverkehrs offenbar gut. Die Auswertungen zeigen, dass seit Start des 9-Euro-Tickets in den Bussen des Stadtverkehrs etwa ein Drittel mehr Fahrgäste unterwegs sind. Für den Monat Juni wurden in Lübeck allein über die Verkaufsstellen des Stadtverkehrs mehr als 50.000 9-Euro-Tickets verkauft. Die Verkaufszahlen anderer Stellen, wie der NAH.SH App und im DB Navigator sind darin nicht enthalten. Das 9-Euro-Ticket wird nur noch im Juli und August angeboten, danach gelten wieder die normalen Preise. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Streik zum Fehmarnbelt-Tunnel auf dänischer Seite ist beendet

Der Streik auf der dänischen Seite der Baustelle zum Fehmarnbelt-Tunnel ist beendet. Mehrere hundert Beschäftigte hatten vor knapp einer Woche ihre Arbeit niedergelegt. Der Grund dafür: Eine angeblich ungleiche Bezahlung von dänischen und polnischen Arbeitern. Das Baukonsortium hat sich laut Femern A/S mit Gewerkschafts-und Arbeitnehmervertretern darauf geeinigt, dass die Erdbau- und Betonarbeiter ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die bestehende Vergütungsvereinbarung soll den Angaben zufolge überarbeitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck ermitteln nach Wohnungsbrand

Nach einem Wohnungsbrand mit einem Toten in der Lübecker Innenstadt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen Mann. Er soll die Rettungsarbeiten behindert haben. Der 25-jährige Lübecker hat die Einsatzkräfte laut Polizei massiv beleidigt und provoziert. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von fast drei Promille. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

UKSH Lübeck bereitet sich auf hoch infektiöse Krankheiten vor

Zwei Tage lang haben Ärzte und Pflegekräfte am UKSH Lübeck trainiert, wie sie mit hoch infektiösen Krankheitserregern umzugehen haben. Geübt wurde laut Uniklinikum unter anderem, wie Patienten in Schutzanzügen versorgt werden können und wie diese Schutzanzüge sicher an- und ausgezogen werden können. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2022 | 08:30 Uhr