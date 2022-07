Stand: 01.07.2022 11:58 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Unwetter im Süden des Landes

Ein Unwetter zieht über den Südosten von Schleswig-Holstein. In zwei Häuser im Kreis Herzogtum Lauenburg sind laut Rettungsleitstelle Blitze eingeschlagen. In Alt-Mölln ist dabei das Dach eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, das Feuer ist mittlerweile gelöscht. In Ostholstein hat Starkregen vor allem Grömitz getroffen. Dort sind nach Angaben der Feuerwehr mehrere Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 11:00 Uhr

Eutiner Festspiele starten mit einem "Käfig voller Narren"

Die Eutiner Festspiele sollen in der 71. Spielzeit wieder ganz normal werden. Den Auftakt macht Freitag Abend das Musical "Ein Käfig voller Narren". In der Hauptrolle: Musicalstar Uwe Kröger. Neben dem Musical und der Oper "Madame Butterfly" von Puccini stehen in der 71. Spielzeit auch Sonderkonzerte auf dem Programm. Diesmal mit Größen wie Ulrich Tukur, Max Mutzke und Till Brönner. Die Open Air Konzerte sind sehr gut gebucht, nach dem Letzten wird die Tribüne abgerissen und renoviert, der Austragsungsort für 2023 ist noch in Verhandlung. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 12:00 Uhr

Wie soll Lübecks Zukunft bis 2040 aussehen

Über die Frage, wie Lübecks Zukunft bis 2040 aussehen soll, haben die Fraktionen am Donnerstag in der Bürgerschaft debattiert. Zukünftig sollen nur noch 30 Prozent der Wege mit Autos befahren werden - die Hälfte davon, also nur noch 15 Prozent, mit Verbrennungsmotor. Absolute Priorität sollen Fahrradfahrer, Fußgänger und Busse haben. Der neue Verkehrsentwicklungsplan soll der Verwaltung vorgeben, wie die Infrastruktur in Zukunft geplant wird. Außerdem hat die Bürgerschaft mehrheitlich entschieden, dass es mehr Flächen für Unternehmen und fürs Wohnen geben soll: konkret 35 Hektar für neue Wohngebiete und 360 Hektar für Gewerbe. Die Umweltschutzbewegung Fridays for Future kritisierte die Pläne als nicht ausreichend für den Klimaschutz. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Staatsanwaltschaft wird nach TV-Bericht aktiv

Nach Berichten der RTL-Sendung "Team Walraff“ ist die Lübecker Staatsanwaltschaft aktiv geworden. In dem Bericht waren Bilder über massive Mängel in einem Alloheim in Malente (Kreis Ostholstein) zu sehen. Mit versteckter Kamera wurde gefilmt, wie eine Bewohnerin in ihren Ausscheidungen liegengelassen wurde. Später soll die Frau wegen mangelnder Aufsicht mehrfach gestürzt sein. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte auf NDR Nachfrage, das nun mit dem Betreiber des Heims und den Journalisten gesprochen werden soll. Damit soll geprüft werden, ob tatsächlich Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten vorliegen. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Lübecker Polizei hilft bei Großfamilien-Streit in MV aus

Kurz hinter der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag ein Streit in einer Großfamilie ausgebrochen. 30 Personen waren involviert, griffen laut Polizei zu Schaufeln, Steinen und einem Brotmesser. Auch Lübecker Polizisten rückten aus. Nach mehreren Stunden konnten sie die Lage beruhigen. Verletzt wurde niemand. Grund für den Streit war offenbar eine Sachbeschädigung. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 30.6.) liegt die Corona-Inzidenz in Lübeck bei 978,4. Für den Kreis Ostholstein wurde eine Inzidenz von 954,9 gemeldet, für den Kreis Herzogtum Lauenburg 802,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.048,2. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.07.2022 | 12:00 Uhr