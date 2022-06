Stand: 28.06.2022 09:26 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Polizei findet Dieb über Kleinanzeigenportal

In Lübeck konnte die Polizei einen Fahrraddieb stellen - mithilfe eines Online-Portals: Einer Lübeckerin war in der vergangenen Woche ein Fahrrad gestohlen worden. Kurz danach entdeckte sie es auf einem Online-Portal für Kleinanzeigen und meldete dies der Polizei. Die gab sich als interessierter Käufer des Fahrrads aus und vereinbarte einen Besichtigungstermin. Daraufhin bestellte der Tatverdächtige die Beamten direkt zu sich nach Hause. Neben dem gestohlenen Rad der Lübeckerin fanden die Ermittler im Keller des Tatverdächtigen noch sechs weitere Fahrräder - zwei waren als gestohlen gemeldet. Alle Fahrräder wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige bestreitet allerdings, diese gestohlen zu haben. Trotzdem wurde gegen den 57 Jahre alten Lübecker ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Lübecker Bahnhofsbrücke wird gesperrt

Die Lübecker Bahnhofsbrücke muss für eine Nacht gesperrt werden. Grund sind nach Angaben der Stadt die laufenden Bauarbeiten an der Querung. Am Donnerstag wird die Fackenburger Allee in Höhe der Brücke zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens voll gesperrt. Der Neubau der Querung hat im Frühjahr vergangenen Jahres begonnen, im Herbst 2024 soll sie fertig sein. Die Arbeiten liegen im Moment im Zeitplan. Insgesamt kostet die neue Brücke gut 36 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

ADAC warnt vor Staus am Wochenende

Am kommenden Wochenende erwartet der ADAC noch mehr Stau auf den Autobahnen im Norden. Denn es beginnt die Urlaubszeit - und die Sommerferien starten in der kommenden Woche auch in Schleswig-Holstein. Besonders viel Geduld werden laut ADAC Autofahrer brauchen, die auf der A1 Richtung Ostseeküste unterwegs sind. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Lübecker Footballer starten Crowdfunding

Die Lübeck Cougars sammeln Spenden für einen neuen Kraftraum. Die American Footballer haben nach eigenen Angaben dazu eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Der Verein braucht insgesamt 5.000 Euro für neue Trainings-Geräte. Daran sollen auch Nachwuchsfootballer trainieren, die sich kein Abo in einem Fitnessstudio leisten können. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

12. Lübecker Orgelsommer beginnt

Am Freitag startet der Lübecker Orgelsommer. Beginnen wird die Veranstaltung in der Jakobikirche um 18 Uhr. Laut Kirchenkreis finden insgesamt bis zum 26. August wöchentlich vier Konzerte in den evangelischen Lübecker Innenstadtkirchen statt. Das gesamte Programm des Orgelsommers ist auf der Website einsehbar.| NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.6.) liegt die Corona-Inzidenz in Lübeck bei 1.047,0. Für den Kreis Ostholstein wurde eine Inzidenz von 809,0 gemeldet, für den Kreis Herzogtum Lauenburg 740,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 894,9.

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2022 | 08:30 Uhr